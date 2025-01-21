特朗普簽令《恢復紀念美國偉大的命名》　墨西哥灣改名美國灣

據白宮官網，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日簽署一項名為《恢復紀念美國偉大的命名》的行政令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」重新命名為「麥金利山」。



《紐約郵報》獲取的行政令預覽上寫道，「特朗普總統正在為政府帶回常識，並重塑美國文明的支柱。」

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署了一項名為《恢復紀念美國偉大的命名》的行政令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」、「迪納利峰」更名為「麥金利山」。（白宮網站）

特朗普在行政令中聲稱，原名「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）的區域長期以來一直是美國的重要資產，並且始終是美國不可或缺的一部分。美國內政部長應及時更新美國地名訊息系統（GNIS），移除所有關於「墨西哥灣」的表述。所有聯邦政府的地圖和文件也需要「反映出本次更名」。

「墨西哥灣」是美國以南、墨西哥以東的一片水域，自16世紀開始使用這一名稱。該海灣的油氣資源豐富，是美國能源資源和基礎設施最重要的區域之一。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。（Reuters）

特朗普曾在7日表示，應將「墨西哥灣」更名為「美國灣」（Gulf of America），稱「這個名字聽起來很美」也很「恰當」。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）8日回擊說，不妨將北美重新命名為「墨西哥美洲」，並強調「墨西哥灣」的叫法已得到國際社會的認可。

佛羅里達州州長、共和黨人德桑蒂斯（Ron DeSantis）20日下午率先使用「美國灣」這一名稱，宣布該州因嚴寒天氣和冬季風暴進入緊急狀態。

圖為2024年11月6日，墨西哥總統總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）在美國大選後會見記者。（Reuters）

英國《衛報》稱，目前尚無關於海域命名的正式國際協議或議定書，也沒有任何國際機構對海域名稱擁有最終決定權。在美國將「墨西哥灣」更名為「美國灣」後，其他國家完全不必效仿此舉。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

