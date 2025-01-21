特朗普Day 1 如何「解放美國」？一文看清演講重點語錄

1月20日，特朗普（Donald Trump）正式宣誓就職，展開其第二個美國總統任期。上任首日，特朗普已急不及待簽署多項行政命令，並推翻拜登任下多達80項行政命令。特朗普指，1月20日就是美國的「解放日」。在就職演說中，他提及多個社會議題及其「改革」方向，以下為重點議題的演說節錄。



移民

「我將宣布我們南部邊境進入國家緊急狀態。所有非法入境將立即停止，我們將開始將數以百萬計的犯罪外國人送回他們原來的地方。我們將恢復『留在墨西哥』政策。我將結束抓了就放的做法。我將派遣軍隊前往南部邊境，擊退對我國的災難性入侵。」

犯罪

「根據我今天簽署的命令，我們還將把卡特爾《cartel）列為外國恐怖組織。通過援引1798年的《外國敵人法》，我將指示我們的政府利用聯邦和州執法部門的全部和巨大權力，消除所有外國幫派犯罪網絡的存在，給美國土地帶來毀滅性的犯罪，包括我們的城市和地區和內城。」

「我將指示我的所有內閣成員調動手中的巨大權力，擊敗創紀錄的通貨膨脹並迅速降低能能源成本和價格。通貨膨脹危機是由大規模超支和能源價格上漲引起的。這就是為什麽今天我還要宣布國家能源緊急狀態。我們會鑽井，鑽井（drill, drill）。」

2025年1月20日，就職首日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）簽署行政命令。（Reuters）

能源與貿易

「我們將降低價格，再次充實我們的戰略儲備，直至達到頂峰，並將關因能源出口到世界各地。」

「我們將結束綠色新政，我們將數銷電動汽車授權，拯救我們的汽車工業，並兌現我對我們偉大的美國汽車工人的神聖承諾。」

「您將能夠購買您選擇的汽車。我們將再次在美因制造車，其速度是幾年前誰都不敢想象的。感謝我們國家的汽車工人投下的鼓舞人心的信任票。我們對他們的投票做出了巨大的貢獻。」

2023年7月12日，美國汽車工人聯合會 (UAW) 成員在 Stellantis 密歇根州廠房外手持標語，支持工會代表與車廠談判。 （Reuters）

製造業

「美國將再次成為製造業國家，我們擁有其他製造業國家永遠不會擁有的東西：地球上任何國家中數量最多的石油和天然氣，我們將使用它。」

貿易

「我將立即開始徹底改革我們的貿易體系，以保護美國工人和家庭。我們不會向我們的公民徵稅來豐富其他國家，而是會對外國征收關稅和徵稅來豐富我們的公民。為此，我們正在建立對外稅務局（the External Revenue Service），以征收所有關稅、關稅和收入。來自外因的大量資金將湧入我們的國庫。」

2024年3月22日，當移民從墨西哥進入美國德州埃爾帕索（El Paso）時，一名當地執法人員在邊境站崗。（Reuters）

法治

「我還將簽署一項行政命令，立即停止所有政府審查制度，將言論自由帶回美國。」

「在我的領導下，我們將在憲法法治下恢復公平、平等、公正的正義。我們將把法律和秩序帶回我們的城市。」

種族和性別

「本周，我還將結束政府試圖將種族和性別社會工程融入公共和私人生活各個方面的政策。」

「我們將打造一個不看顏色、擇優錄取的社會。從今天開始，美國政府的官方政策是只有兩種性別：男性和女性。」

美國北卡羅萊納州洗手間外，標語字句以示不介意與跨性別人士進入同一性別洗手間。（路透社）

軍隊

「本周，我將恢復所有因反對新冠疫苗而被不公正地開除出軍隊的軍人，並全額補發工資。」

「我將簽署一項命令，阻止我們的戰士在執勤期間遭受激進的政治理論和社會實驗。我們的武裝部隊將可以自由地專注於他們唯一的使命：擊敗美國的敵人。」

「我們將再次建立世界上最強大的軍隊。我們不僅通過贏得的戰鬥來衡量我們的成功，還通過我們結束的戰爭來衡量我們的成功，也許最重要的是，通過我們從未捲入的戰爭來衡量我們的成功。」

2024年12月24日，特朗普次子埃里克（Eric Trump）在社交媒體「X」上分享了一張梗圖：特朗普正看着手機上的購物軟件，似乎在想該買下哪件商品，而購物車中的正是加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河。埃里克還配文：「我們回來了！」（X@EricTrump）

外交

「我最自豪的遺產將是和平締造者和統一者。這就是我想成為的人，一個和平締造者和統一者。我很高興地說，從昨天開始，也就是我上任的前一天，中東的人質已回到家人身邊。」

「不久之後，我們將把墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）。巴拿馬運河，在美國之後被愚蠢地授予了巴拿馬。美國在巴拿馬運河的建設中投入的資金比以往任何時候都多。我們因為這份不應該送出的愚蠢禮物而受到了非常惡劣的對待。美國船只的收費嚴重過高，而且在任何方面、形式上都沒有受到公平對待。其中包括美國海軍。最重要的是，中國正在經營巴拿馬運河，我們沒有把它交給中國，而是把它交給了巴拿馬。我們正在收回它。」

保健

「我們將共同結束慢性疾病的流行，讓我們的孩子安全、健康、遠離疾病。」

航天

「我們將把我們的命運帶入星空，派遣美國航天員在火星上插星條旗。」