習近平普京視像會晤　稱以中俄關係穩定性應對外部環境不確定性

中國國家主席習近平1月21日下午在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行視像會晤。



新華社指，兩國元首互致新年祝福，習近平稱新一年他願同普京一道繼續引領中俄關係登高望遠，以中俄關係的穩定性和堅韌性應對外部環境不確定性，共同促進兩國發展振興，維護國際公平正義。

他強調雙方要繼續加深戰略協作，堅定相互支持，維護兩國正當利益，他稱作為上海合作組織輪值主席國，中國願同俄方和其他成員國一道，推動上海合作組織進入更高質量發展、更加擔當有為的新階段。

他稱俄中始終互相信任、互相支持、平等相待，雙方合作符合兩國人民的利益，從不受國際形勢變化的影響，他很高興看到兩國經貿、能源合作保持良好勢頭，互訪遊客不斷增加，雙方在多邊場合保持密切溝通協作。

他又指中俄還要共同推動「大金磚合作」，譜寫全球南方團結自強新篇章，普京表示俄方堅定支持台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的台獨，俄方願同中方加強在多邊事務中的合作，爲世界和平發展發揮積極作用。

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問（Reuters）

根據俄衛網指，普京稱中俄關係建立在友好與互相信任的基礎上。他指「莫斯科和北京之間合作的基礎是兩國利益的廣泛共同性和對如何發展大國關係的觀點的契合。我們在友好、互相信任和互相支持、平等和互利的基礎上發展我們的關係。」

他又指，俄中關係全面加強符合兩國發展任務，「全面加強它們（俄中關係）完全符合兩國綜合發展任務，有利於增進兩國人民的福祉。」他稱俄中關係不受當前國際政治局勢的影響。

2024年12月19日，俄羅斯莫斯科，圖為普京發表年終講話。（Reuters）

他表示俄中共同主張建立更加公正的多極世界秩序，「我們共同主張建立更加公正地多極世界秩序，我們正在進行保障歐亞空間和世界整體安全的工作。」

普京又指俄羅斯與中國的對外政治關係和共同工作在國際事務中起著重要且穩定的作用。他談到俄羅斯和中國在2024年前11個月的貿易額增長超過7%，達到2200億美元以上，而根據中國統計，全年貿易額近2450億美元。

普京在與中國國家主席的會晤中說：「儘管我們只計算11個月的數據，但（與中國的）貿易額顯示增長超過7%，達到2200億美元以上。據中國統計，全年近2450億。」

普京稱，俄中兩國的雙向遊客流量以及體育和教育交流規模都在不斷增長。