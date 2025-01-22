特朗普錯認北約盟友西班牙為金磚國家：加徵100%關稅！

特朗普「擺駕回宮」，向競爭對手狂舞關稅大棒，結果反手誤扇了自己人「一巴掌」，把盟友嚇夠嗆。據美媒、MSNBC等周二（21日）報道，上任第一天，特朗普就把美國的北約盟友西班牙錯當成金磚國家（BRICS）成員國，並威脅稱要對該組織徵收「至少100%的關稅」。



當地時間周一（20日），特朗普在簽署一系列行政命令時回答記者提問。有記者問到，他是否打算懲罰那些不服從他要求、將至少5%的國內生產總值（GDP）用於國防開支的北約成員國。記者特別提到了法國和西班牙。

2024年10月24日，俄羅斯喀山，圖為中國國家主席習近平在金磚峰會上與普京交談。（Reuters）

一聽到西班牙，特朗普來勁了，插話道「西班牙（的國防開支）很低」，緊接着又對記者說：「西班牙是金磚國家。你知道什麼是金磚國家嗎？你會明白的。」記者顯然懵了，回了一句「什麼？（What？）」。

然而，特朗普仍沉浸在自己的世界裏，沒有回答記者疑問，而是重提要對金磚國家徵收100%的關稅威脅。

去年年底，不滿金磚國家的「去美元化」傾向，特朗普曾揚言，如果金磚國家通過創造新的貨幣，或支持其他替代貨幣來削弱美元的主導地位，他將對金磚成員國與美國開展的貿易徵收至少100%的關稅。中國、俄羅斯、印度等金磚成員國都對這一威脅進行了反駁。

「特朗普可能把BRICS中的S當成西班牙（Spain）了。」MSNBC一篇評論文對特朗普的這一失言嘲諷道，「明明錯得如此離譜，但他似乎相當自信。對於一個在競選期間很少放過攻擊前總統拜登（Joe Biden）口誤的人來說，這是一個不幸的翻車。」

特朗普的小小口誤仍在馬德里引起了混亂，並引發了對潛在關稅的擔憂和不安。

美聯社報道稱，當地時間周二，被問及特朗普的這一言論時，擔任政府發言人的西班牙教育、職業培訓和體育部發言人阿萊格里亞（Pilar Alegria）表示，她不清楚特朗普為什麼會發表這樣的評論。

阿萊格里亞說：「我不知道特朗普總統的話是否是混淆的結果，但我可以確認，西班牙不是金磚國家的一員。」

她繼而強調，過去四十年來，西班牙一直是北約的忠實成員，西班牙政府將美國視為「天然盟友」。

2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。創始成員國為巴西、俄羅斯、印度、中國四國，南非隨後加入，簡稱BRICS。（中國外交部）

西班牙之所以被特朗普盯上，是因為這個北約盟友沒有達到北約組織設定目標，即防務支出佔GDP的比重達到2%。

據報道，西班牙去年是7個未達標成員國之一（冰島不設軍隊，不在統計之列），國防開支佔GDP比重僅為1.28%，在這個32國軍事聯盟中排名墊底。

與此同時，美國和其他北約國家就國防開支問題產生的較量逐漸升溫。特朗普在首個總統任期內就曾頻繁批評北約成員國，認為美國承擔了過多北約防務費用，並就此削減了美國對北約的軍費投入。

去年年底，為第二任期做準備的特朗普重提此事，再次威脅稱，如果盟友的國防支出「不達標」，華盛頓「絕對有可能」退出北約。新任北約秘書長呂特（Mark Rutte）則對此警告說，如果華盛頓「退群」，美國將面臨在「一個嚴酷、不妥協的世界」中被孤立的風險。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）警告說，如果特朗普政府「退群」，美國將面臨在「一個嚴酷、不妥協的世界」中被孤立的風險。（Reuters）

1月初，變本加厲的特朗普「獅子大開口」，要求北約成員國將防務支出提升至GDP的5%，遠超當前北約設定的目標2%。但包括美國在內，目前沒有北約國家能達到這一水平。

這一提議在歐洲各國引起強烈反彈。路透社報道稱，北約官員同意進一步增加本國的國防開支，但並不認可5%的數字。這將需要拿出數千億美元的額外資金，對幾乎所有北約成員國來說在政治和經濟上都是不可能的。

尤其在當前不少歐洲國家經濟增長乏力、財政狀況捉襟見肘的形勢下，歐洲北約盟國在軍費開支問題上普遍面臨預算限制，長期軍費投入前景不明。上周，歐洲軍費開支最大的五個國家——德國、法國、英國、意大利和波蘭的國防部長都明確表示，特朗普設定的北約國防支出目標不切實際。

特朗普正式上任的同時，歐洲最大經濟體德國20日宣布，2024年德國防務支出達908億歐元（約7363億港元），開支佔比達到北約設定的2%目標。德新社報道，這是冷戰結束以來德國軍費開支佔比首次達到2%。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）接受德媒採訪時說，他反對特朗普要求北約成員國將國防開支提高到佔GDP 5%的言論，「德國GDP的5%相當於每年大約2千億歐元，而德國的整個聯邦預算也只有4900億歐元。」

他表示，如果聽從特朗普的言論，那就意味着德國每年將「花費很多錢」用於國防支出。德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）也認為5%的目標太高，這相當於德國聯邦預算總額的40%左右。

北約官員和分析人士認為，特朗普提出的5%的建議是故意抬高價碼，從而推動在此基礎上展開談判。他們估計，特朗普可能會接受大約3%的數字，去年競選期間特朗普也曾提出過3%的目標。

2025年1月21日，美國華盛頓，圖為特朗普就發展AI基礎建設發表講話。（Reuters）

但這對於歐洲成員國來說仍是一個艱難目標。倫敦國際戰略研究所國防經濟專家費內拉·麥格蒂指出，要想實現新目標，仍然需要數年時間。

「即使歐洲持續保持非同尋常的增長率——2024年的實際增長率超過10%——也需要十年時間才能達到GDP的3%」，他說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

