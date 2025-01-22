加沙停火2日後　以色列「鐵牆行動」突襲約旦河西岸城市9死

以色列1月21日在位於約旦河西岸的北部巴勒斯坦城市傑寧（Jenin）展開軍事行動。巴勒斯坦衛生部門指，至少9名巴人身亡，35人受傷。據以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）指，今次代號「鐵牆」（Operation Iron Wall）的行動是「大規模、重大軍事行動」。



內塔尼亞胡稱要打擊伊朗支持的武裝組織，無論這些組織的勢力延伸到何處，他指今次行是對這些人員發動的新一輪攻勢。

巴勒斯坦內部存在多個派別，主要由兩股多年關係不睦的政治勢力哈馬斯（Hamas）和法塔赫（Fatah）主導。哈馬斯在周二呼籲約旦河西岸的巴人加劇對以色列的反對行動，該地區由法塔赫掌管。

2025年1月21日，約旦河西岸，圖為帶有以色列國旗的軍車進入傑寧。（Reuters）

以色列與哈馬斯達成的加沙停火協議19日生效，僅過2日後以色列又襲擊巴勒斯坦城市，或令局勢不穩。在此前一日，新任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）履新時簽署行政命令，包括取消拜登政府對約旦河西岸極端分子的制裁。