加沙暫時停火：無國界醫生籲長期執行協議、允許擴大人道援助

加沙的暫時停火協議於周日（19日）生效，令這場持續逾 465 天的戰爭得以喘息。無國界醫生認為，停火協議在戰爭奪去 46,000 人性命後才出現，顯然姍姍來遲，而這只是應對加沙龐大的人道、心理和醫療的需求的開始。

組織呼籲，暫停戰鬥和轟炸的協定須獲尊重和長期執行，以色列則須立即停止對加沙的封鎖，並確保人道援助能大規模地進入並擴及加沙各地，讓數十萬計處於絕境的人們能開展漫長的復原之路。



圖、文：無國界醫生



曾於去年5月及9月兩度赴加沙的無國界醫生救援人員、護士兼助產士蘇衍霈說：「得悉停火協議正式生效，我總算終於鬆一口氣。然而，加沙的現況仍然嚴峻，整整一代人已遭受戰爭造成無法挽回的傷害。最讓我心痛的，是孩子們失去父母、整個加沙地區的大規模破壞，以及醫療系統和基礎設施的崩潰。這些損失無法彌補，並且從長遠來說仍然會是個悲慘局面。」

加沙的醫院和其他醫療設施不斷受到攻擊，許多都無法運作；當地的食物、水和藥物稀缺。＠MSF

加沙戰爭於2023年10月7日爆發，在其後超過15個月，這場可怕的戰爭造成的損失包括無數房屋、醫院和基礎設施被摧毀；過百萬人流離失所，而目前他們在寒冬中急需食水、食物和避難所。大規模的破壞已為加沙逾百萬人帶來痛苦和折磨。

在加沙地帶，多間醫院的病房堆滿因襲擊而造成斷肢和其他永久性嚴重創傷的病人，以及苦苦尋找家人遺體的災民。醫療設施和醫護人員受襲，八名無國界醫生員工在這場戰爭中被殺害，同時從加沙和約旦河西岸被任意拘留者數量驚人。此外，以色列的許多家庭仍在苦等於2023年10月７日被擄作人質的親人回來。

以色列政府、哈馬斯和世界各國領袖未能盡早同意並實施持續停火，實在辜負了加沙民眾。無國界醫生指出，有關當局能做得更多，因為現時的停火協議所帶來的緩解，遠不足以讓人們重建生活、重拾尊嚴，以及追悼那些遇害者和痛失一切的人們。

組織認為，加沙的人道需求已達災難水平，唯有讓大規模的全球人道援助快速進入加沙，並遍及整個地區，才能應對當中一小部分的需求。組織將繼續日以繼夜，致力為加沙民眾提供醫療護理。

蘇衍霈續說：「生活在加沙的人們失去了家園、賠上了健康，甚至健全的四肢。許多人患上創傷後壓力症，心理健康危機令人擔憂。加沙人經歷深刻創傷，不禁令我深思那將如何影響他們的日常生活。當地必須獲得助其復原的支援，治癒身體和心靈上的創傷。國際社會必須共同努力，提供必要的資源和援助，應對當地龐大的人道需求。」

無國界醫生救援人員蘇衍霈分別於 2024年５月及９月到加沙參與救援工作。＠MSF

無國界醫生因此呼籲，以色列當局須立即確保人道援助能進入加沙並允許醫療撤離，特別是自2024年10月以來一直被圍困的北部。我們也呼籲以色列、哈馬斯以及控制加沙的其他團體和組織尊重停火協議，並讓人道援助能安全可靠地送抵民眾手中。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。