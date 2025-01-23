泰國同性婚姻合法化今正式生效　數百對LGBTQ伴侶結婚

泰國數百對男女同性戀、雙性戀和變性者等（LGBTQ+）將在今日（1月23日）共結連理，標誌着泰國的《婚姻平等法》正式生效。



泰國國會上下議院去年6月通過《婚姻平等法》，使泰國成為東南亞首個同性婚姻合法化的國家。《婚姻平等法》23日正式生效，泰國多地將舉辦大型集體婚禮，寓意婚姻條款的變革。

一些同性伴侶告訴法新社，一紙婚書將讓他們能擁有與異性婚姻一樣的全面法律權益，包括孩子監護權、財產管理與繼承、離婚權益、公務員配偶福利及稅收減免等。

泰國同性婚姻合法化於2023年1月23日正式生效，泰國總理佩通坦 (Paetongtarn Shinawatra)15日在曼谷政府大樓與性小眾新人們和 LGBTQ+群體成員合影。（Reuters）

41歲的跨性別女子阿利雅和美國籍伴侶李羅納德育有兩個孩子，大兒子是李羅納德前段婚姻所生，小兒子是兩人在一起後領養的。受限於法律，小兒子領養文件的養父母那一欄只寫了阿利雅的名字。

阿利雅說：「我等這一刻等了10多年。結婚證可以讓我們正式成為一家人，共同擁有孩子的法定監護權。」

泰國知名同性戀情侶阿比瓦和沙班育計劃在當日上午8時登記結婚，爭取成為泰國第一對正式結婚的同性伴侶。兩人愛情長跑16年，是泰國娛樂界少數公開出櫃的演員，並經常為LGBTQ+群體發聲。

他們認為，同性婚姻合法化是泰國的轉折點，「這只是我們鬥爭的開始」。他們呼籲政府制定反歧視法。

泰國同性婚姻合法化：LGBTQ+人士於2025年1月15日在曼谷政府大樓參加慶祝婚姻平權法案的拍照會。（Reuters）

他們2014年拍攝的求婚視頻在網上瘋傳後，面對嚴重的網絡欺凌。沙班育說：「當時的社會不明白為什麼兩個男人會跪下來互相求婚。」

同性婚姻合法化也讓許多人看到商機。泰國旅遊局希望能吸引更多外國旅客到泰國結婚、辦婚禮，帶動當地婚慶商業活動。

泰國旅遊局歐洲、非洲、中東和美洲事務副局長西里巴功告訴《曼谷郵報》，泰國旅遊局下個月將針對情侶和LGBTQ+群體開展營銷活動，幫助私人領域抓住這一群體日益增長的需求。

泰國旅遊局稱，LGBTQ+群體是泰國旅遊業的主要目標群體，因為他們平均消費比其他遊客高出40%。

西里巴功說：「《婚姻平等法》通過後，泰國很多酒店和婚禮策劃師收到LGBTQ+群體的詢問，他們對舉行婚禮很感興趣。」