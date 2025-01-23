歐盟將提軍火產出計畫　加速國防自主以回應特朗普施壓

歐盟高級外交官卡拉斯（Kaja Kallas）1月22日表示，為了對抗好戰的俄羅斯，歐盟必須增加國防支出以「做好最壞打算」，並在必要時能夠自我防衛。她贊同美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的說法，指北約成員國應將國內生產總值（GDP）的5%用於國防支出。



卡拉斯在布魯塞爾舉行的歐洲防衛局（EDA）年度會議上表示，俄羅斯在3個月內生產的武器和彈藥數量，比歐盟27個國家在12個月內生產的還要多。 「特朗普總統說我們支出不夠，這是正確的。」

歐洲新聞台（Euronews）報道，2024年歐盟各成員國的平均國防支出佔GDP的1.9%；遠低於俄羅斯的9%。

歐盟國防專員委庫比柳斯（Andrius Kubilius）則強調，聯合採購、聯合投資的重要。他說北約是全球最大軍事同盟，歐盟則是最大單一市場，兩者攜手將能超越俄國的軍備速度。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也贊同特朗普提議，他說：「不要低估花費5%的吸引力......如果歐洲要生存，就需要武裝起來。」他還引用美國前總統甘廼迪名言：「不要問美國能為歐洲及其安全做什麼——要問我們自己能為國家做什麼」。

歐盟委員會最遲將在3月中，也就是上任百日內提出一份「國防白皮書」，卡拉斯說這將是一套聚焦於戰備的戰略，她還將與庫比柳斯共同提出歐洲軍火產業產出計畫。