日本禽流感爆發　1月撲殺近500萬隻雞　蛋價上漲15%

日本多個家禽農場在2024年底到今年年初爆發禽流感。今年1月份至今，五個縣的26個農場共撲殺了近500萬隻雞，比創統計史上新高的2023年。禽流感也導致一月的雞蛋價格上漲了約15%。



據《每日新聞》報道，日本農林水產省稱，本季首個家禽養殖場禽流感疫情於2024年10月17日在北海道厚真町（Atsuma）確認，為有紀錄以來最早的一次。雖然禽流感爆發的速度後暫時減緩，但自12月底和1月初以來新病例激增，迅速延伸到愛知縣（Aichi）、茨城縣（Ibaraki）、岩手縣（Iwate）和鹿兒島縣（Kagoshima）等地的農場。

2023 年11月25日，日本佐賀縣鹿島市有養殖場因檢測出高致病性 H5 型禽流感，身穿防護衣的人員正撲殺雞隻。（Reuters）

其中愛知縣是日本蛋雞養殖場數量最多的地區，共有108家。1月2日，愛知縣常滑市（ Tokoname）一家養雞場確診發生本季首個禽流感疫情，這是該縣約兩年來首例。隨後鄰近的農場也報告了感染病例。

另外，禽流感疫情經常跟蛋價連動，農林水產省食肉雞蛋課表示，今年以來蛋價已上漲15%。