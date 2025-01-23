大美嶺南｜春節去韶關看櫻花盛放　1200畝品種多來自台灣日本

賞花祈福泡溫泉，請到韶關過大年！2025蛇年春節是首個非遺春節，韶關誠意滿滿，準備了200多項跨年文旅體活動，60多項優惠措施，迎接一年中最熱鬧的時刻。



春節將至，羊城晚報《大美嶺南》走進韶關，開啟一段關於山、水、古韻與現代交織的旅程，用韶關暖冬的溫度、文化的溫度、湯泉的溫度、美食的溫度、待客的溫度，喜迎八方來客來韶度假。



丹霞山前白鷺飛 謝錦樹 攝

山水韶關 羅兆祥 攝

韶關，這座位於廣東省北部的歷史名城，不僅承載著千年的文化底蘊，更以它獨有的自然風光和人文景觀，被無數旅友稱為天然氧吧、康養勝地，也是他們心中的詩和遠方。

丹霞雲海 謝錦樹 攝

世外桃源 謝錦樹 攝

全城怒放的繁花是韶關春節假期即將到來的訊號。在韶州大地，粉紅櫻花正燦爛，油菜花遍地金燦，還有梅花、桃花、李花、黃花風鈴木等各色花朵綻放枝頭，去田間、山谷、公園、村落，在春日的氣息中擁抱花團錦簇的新年，「詩與遠方」就在眼前。

韶關樂昌九峰花海 田輝豐 攝

「一路梅花一路詩」，大詩人蘇軾就曾登韶關梅嶺賞梅，並賦詩「梅花開盡百花開，過盡行人君不來。不趁青梅嘗煮酒，要看細雨熟黃梅」。

韶關南雄梅關古道

梅關古道梅花開

新春打卡黃澄澄的油菜花田是每個韶關人與春的「約定」，武江區重陽鎮水口村千畝油菜花海，像一塊金黃色的地毯覆蓋大地，滿屏都是關不住的春色，不見邊際的縱深感與遠方的天空交織，偶爾有高鐵經過，是都市人向往的淳樸鄉野。

武江重陽的千畝油菜花基地

丹霞靈溪河景區

韶關新豐江之源 張育明 攝

韶關韶州公園 韶軒供圖

春風十里時，櫻花漫盛世。在這暖陽的冬日里，韶關櫻花已經盛開。其中，韶關湞江櫻花公園是華南地區最大的櫻花公園，總占地1200多畝，擁有10種櫻花樹，最有代表性的是中國紅和廣州櫻；韶關新豐櫻花峪景區總面積超800畝，地形如七星伴月，內有櫻花20多個品種，樹型多樣，一樹一景，以台灣寒緋櫻和日本八重櫻居多。趁著好時節，漫步在櫻花叢中，顏色各異的櫻花在春風中輕輕搖曳，營造出浪漫唯美的氛圍。

迎新、登高、敲鐘……這些傳承了幾千年的祈福方式，寄托的都是大家對美好生活的期待，也是春節必不可少的儀式感。

瑤族服飾 張華 攝

舞火龍 馮向機 攝

新年宜登高

韶關擁有眾多著名的名寺古剎。其中，南華禪寺作為禪宗六祖惠能大師的弘法道場，歷經千年香火未斷，被稱為「禪宗祖庭」。春節假期，南華寺將持續舉辦南華燈會，推出藝術展。

俯瞰南華禪寺

南華禪寺

雲門寺始建於唐朝，它依山而建，自然風光秀麗，山霧騰騰，靈氣逼人，寺廟建築黃墻綠瓦在蒙蒙山間顯得仙氣十足。這里歷經千年風雨，幾經重修之後，仍舊熠熠生輝。

雲門寺 乳宣供圖

東華寺建於南齊武帝天監元年（公元502年），是由印度智藥師三藏禪師創建的。古寺周邊山林蔥蘢，四季清幽，回廊和庭院間皆是枝繁葉茂的古樹，深山古寺，雲煙萬狀。

來韶關祈願納福，靜靜地徜徉在禪意萬千的意蘊中，心也變得清凈安然。那些升騰在空氣里的香煙，穿廊而過的微風，整潔簡約的院子，都與過去千百年一樣。

山間微風輕拂，泉水溫暖心田，泡溫泉時最悠然，來一場禪意溫泉之旅，撫平塵世的疲憊。

南湖美景 傅神雙 攝

韶關擁有廣東22%的溫泉資源，是名副其實的「溫泉之鄉」。經律論文化旅遊小鎮、雲天海溫泉度假村等一批溫泉旅遊度假區榮獲全國溫泉旅遊泉質等級評定。嘉華半溪溫泉酒店，以獨特的溶洞溫泉及原生態林木、溪流佈景，突出「人與自然和諧共生」主題，受到大灣區遊客熱捧。

韶城風光 黃思偉 攝

新豐雲天海溫泉有著「世外桃源」的美譽 新宣供圖

經律論文化旅遊小鎮 「羅漢泉」

丹霞豐源溫泉以朝暮為畫，四季為詩，古色古香，設有特色主題區、中華文化區、徽派印象區、琴瑟和鳴區四個區域；經律論文化旅遊小鎮坐落在小坑國家森林公園內，四面群山環抱，春節期間，來此悠享珍稀的「氡」溫泉，擡頭可賞群山秀色，低頭則見湯煙裊裊，與家人一起沈浸在溫泉中；新豐雲天海有著「世外桃源」的美譽，泡在森林里，景觀極盡風雅，一邊賞景一邊泡溫泉，任由身體肆意舒展，所有的煩惱疲憊全部煙消雲散！