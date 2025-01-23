外交部：已完成福島核污水首次獨立取樣分析　氚等核素濃度沒異常

中國外交部發言人毛寧1月23日在例行記者會上表示，中國科研機構已完成對日本福島核污水排海首次獨立取樣的檢測和分析，放射性物質氚和銫-137、鍶-90等核素的活度濃度，未見異常。



毛寧在例行記者會上，被問到檢測結果是否驗證了福島核污水排海的安全性時指，專業部門指，單次檢測結果的參考意義有限。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，位於日本福島縣大隈町的福島第一核電廠開始向太平洋釋放核污水後，鏡頭拍得核電廠的鳥瞰圖。（Reuters）

毛寧又表示，中方反對排海的立場沒有變化，再次批評日方罔顧周邊國家和國際社會關切，採取單方面行動，缺乏正當性、合理性。

中方將繼續與國際社會敦促日方切實履行承諾，確保福島核污水排海始終處於嚴格的國際監督之下，持續對海水進行獨立採樣監測。

2025年1月22日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

在恢復日本水產品進口問題上，毛寧強調中方始終秉持科學態度。首次獨立取樣檢測只是日方落實在排海問題上承諾的一個步驟。能否最終恢復日本水產品進口，要基於中方持續獨立取樣監測等一系列科學數據，且日方切實採取措施有效保障輸華水產品的質量安全。