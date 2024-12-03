中方專家赴福島取樣海水運抵中國 外交部稱正檢測將及時公布進展
撰文：盛昀
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12月3日，外交部證實中方專家赴日本福島近海獨立取樣的海水樣本已運抵中國，中國國內專業研究機構正在進行嚴謹、獨立的檢測、分析，並將及時公布進展。
12月3日，有記者提問：據了解，中方專家赴日本福島近海獨立取樣採集的海水樣本已運抵中國，請問中方能否證實？
林劍回應稱，根據中日雙方達成的共識，日方同意在國際原子能機構框架下對福島核污染水排海實施長期國際監測，並確保中國等利益攸關國獨立取樣監測。
10月中旬，在國際原子能機構組織下，包括中國在內的多國專家赴福島第一核電站附近海域，獨立採集海水樣本並現場封存。
近日，相關樣本已經運抵中國，中國國內專業研究機構正在進行嚴謹、獨立的檢測、分析，並將及時公布進展。
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