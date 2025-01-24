英國兒童舞蹈班遇襲案　18歲兇徒判囚至少52年　被指圖對女童斬首

英國兒童舞蹈班遇襲案，一個以Taylor Swift為主題的舞蹈班活動有3名女童死亡、8兒童受傷，18歲兇徒Axel Rudakubana於1月23日被被判入獄至少52年。檢察官稱，被告行為非常暴力，曾企圖對其中一名女童斬首。法官Julian Goose則稱，此案極端暴力，很難理解兇徒為什麼要這樣做，又指Axel Rudakubana曾向警方說：「我很高興看到那些孩子死了。這讓我很高興。」



曾觸發全國大規模右翼示威

此案去年一度觸發全國大規模右翼示威，18歲疑犯Axel Rudakubana於1月20日認罪。3名死者分別為6歲的Bebe King、7歲的Elsie Dot Stancombe，以及9歲的Alice Dasilva Aguiar，當日的舞蹈班活動共有26名兒童。

Axel Rudakubana並承認10項控罪，包括企圖謀殺、生產致命蓖麻毒素，和持有基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）訓練手冊等。

+ 4

法官形容邪惡 犯案時僅17歲無法判囚終身

檢察官Deanna Heer在利物浦刑事法庭表示，其中兩名死者遭受了「可怕的」傷害，涉及虐待性質。法官Julian Goose認同，被告的行為「邪惡」，指他有堅定的犯罪意圖，如果他有機會將殺死所有26名孩子，以及任何阻礙他的成年人。

由於Axel Rudakubana曾兩次因打斷庭審而遭驅逐出庭，因此法官在其缺席下宣判刑期。法官表示，由於被告犯案時僅17歲，法律不允許判處不得假釋的終身監禁。但認為至少52年的刑期，很可能令他終身在囚。

法官又稱，雖然他「必須接受」當局指沒有證據顯示案涉恐怖主義，但認為對方的罪責「等同於恐怖主義事件，無論其目的是什麼」。