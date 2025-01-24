白宮西班牙語網頁變「404」　舒默：刪除網頁無助解決民生問題

特朗普政府已關閉白宮的西班牙語頁面。



法媒報道，截至本周，訪問whitehouse.gov/es的訪客會在白宮圖片下方看到一條錯誤消息和「頁面未找到」字樣。

特朗普再次上台後，白宮的西班牙語網站就變成「404頁面不存在」。（白宮網站截圖）

在白宮圖片下方，訪客可以點擊「轉到主頁」，然後轉到whitehouse.gov，其中會播放特朗普（Donald Trump，又譯川普）的片段剪輯。

此舉立即遭到批評。

民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）在X上發帖稱：「請把這個恢復。」

「刪除西班牙語網頁會讓美國同胞更難獲取重要消息，而且對降低美國人的食品雜貨成本毫無作用。」他指的是一些選民認為，他們投票給特朗普可以解決通貨膨脹。

舒默認為，特朗普政府關閉白宮西班牙語網頁無助解決美國民眾生活成本上漲的問題。（Reuters）

據西班牙裔委員會智庫稱，美國有4300萬人能說流利的西班牙語。

關閉頁面之際，特朗普正領導打擊移民的行動，重點針對鄰國墨西哥的西班牙語使用者。

根據全國廣播公司（NBC）的出口民意調查，雖然他在11月大選中的對手、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）贏得了大多數西班牙裔選民的選票，但過半數拉丁裔男性（54%）將選票投給了特朗普。

本文獲《聯合早報》授權轉載

