白宮西班牙語網頁變「404」 舒默：刪除網頁無助解決民生問題
撰文：聯合早報
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特朗普政府已關閉白宮的西班牙語頁面。
法媒報道，截至本周，訪問whitehouse.gov/es的訪客會在白宮圖片下方看到一條錯誤消息和「頁面未找到」字樣。
在白宮圖片下方，訪客可以點擊「轉到主頁」，然後轉到whitehouse.gov，其中會播放特朗普（Donald Trump，又譯川普）的片段剪輯。
此舉立即遭到批評。
民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）在X上發帖稱：「請把這個恢復。」
「刪除西班牙語網頁會讓美國同胞更難獲取重要消息，而且對降低美國人的食品雜貨成本毫無作用。」他指的是一些選民認為，他們投票給特朗普可以解決通貨膨脹。
據西班牙裔委員會智庫稱，美國有4300萬人能說流利的西班牙語。
關閉頁面之際，特朗普正領導打擊移民的行動，重點針對鄰國墨西哥的西班牙語使用者。
根據全國廣播公司（NBC）的出口民意調查，雖然他在11月大選中的對手、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）贏得了大多數西班牙裔選民的選票，但過半數拉丁裔男性（54%）將選票投給了特朗普。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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