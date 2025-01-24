特朗普廢除出生公民權　美國聯邦法官頒臨時禁制令　稱公然違憲

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就任後簽署行政命令，廢除在美國出生者自動享有公民權，遭民主黨執政州份的總檢察長入稟控告違憲。華盛頓州西雅圖的聯邦法官，1月23日頒布臨時禁制令，阻止新政府執行該命令，指是「公然違憲」。特朗普其後表明會上訴。



圖為2025年1月23日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）向瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）發表講話。（Reuters）

有4個民主黨主導的州份在華盛頓州入稟，聯邦地區法官John Coughenour迅速頒令禁止命令執行。法官直言，很難理解司法部的律師如何能指該命令合憲，「這真是讓我困惑不已。」他又稱，該命令「明顯違反憲法」。

共和黨籍已故總統列根（Ronald Reagan）任命的John Coughenour，發布為期14天的臨時禁制令，即該命令在未來14 天內禁止執行，白宮也禁止發布更多簡報。John Coughenour將同時將考慮是否發布初步暫緩令，預定2月5日再度開庭。

今次訴訟由華盛頓、亞利桑那、伊利諾伊、俄勒岡4州提出，直指特朗普的命令違反了美國《憲法第十四修正案》所規定的權利，即任何在美國出生的人都是公民。

圖為2025年1月21日，民權組織La Colaborativa, Brazilian Worker Center and Lawyers for Civil Rights在麻省召開記者會，公布對新任總統特朗普（Donald Trump）廢除出生公民權提出訴訟。 （Reuters）

根據特朗普的命令，2月19日之後出生的任何兒童，如果其父母當中，無任何一人是美國公民或合法永久居民，該名兒童均不獲公民身份。且無法獲得社會安全號碼、各種政府福利，而且長大後也無法合法工作。

據民主黨執政州份稱，如果特朗普的命令得以實施，每年將有超過15萬名新生兒被剝奪公民身份。目前，共有22個州的總檢察長，以及其他民權組織在全國多州提出同類訴訟。