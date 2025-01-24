強烈風暴襲英國北部　政府罕發紅色天氣警報：學校停課、交通暫停

風暴Eowyn自1月23日起逼近英國北部地區，氣象局（Met Office）預測蘇格蘭部份地區的風速可達每小時160公里。氣象局已對北愛爾蘭全境及蘇格蘭部份地區發最高級的紅色天氣警報，當地絕大多數學校及大部份公共交通也會於24日關閉。目前北愛地區的警報已正式生效。



英國廣播公司（BBC）和天空新聞（Sky News）報道，紅色天氣警報是氣象局可以發布的最嚴重天氣預警，這意味着當局預計會出現危險天氣，以敦​​促人們採取行動確保自身和他人的安全。

針對整個北愛爾蘭的紅色警報於當地時間早上7時生效，並將持續到下午2時。當地的巴士和火車服務已暫停，當居亦呼籲所有學校關閉停課，貝爾法斯特國際機場（Belfast International Airport）同日發警告稱，航班預料將受到嚴重干擾。

北愛爾蘭警察局​​表示，他們預測這將可能是該地區自1998年以來遭遇最強的風暴。

另外，針對蘇格蘭中部及部份西南部地區的紅色警報於當地時間早上10時生效，並將持續到下午5時，期間所有學校及大部份交通都會關閉。

蘇格蘭首席部長斯文尼（John Swinney，又譯斯溫尼）表示，當地警方已建議民眾不要出行，政府的應變和緊急系統亦已經準備就緒。

這張攝於2025年1月23日的圖片中，可以看到位於英國蘇格蘭首都愛丁堡（Edinburgh）的一處路標，上面寫着紅色天氣警告將於周五生效。（Getty）

除紅色預警區域之外，氣象局也向蘇格蘭其他地區發布等級較低的琥珀色和黃色天氣警報。