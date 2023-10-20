風暴吹襲蘇格蘭　英國氣象局逾3年來首發紅色降雨警報

英國氣象局繼2020年以來，首度發出紅色降雨警報，預計風暴巴貝特（Babet）會為蘇格蘭部份地區帶來持續大雨，引起水災且威脅居民生命安全。當局10月19日對蘇格蘭東部部份地區，發出罕見的紅色降雨警報，警報於下午6時起生效，將持續至20日中午。另外，氣象部門已對英格蘭、北愛爾蘭和威爾士部份地區發出黃色降雨預警。



氣象局表示，預計蘇格蘭將出現持續大雨，多地面臨洪水威脅，部份地區預計風速可達每小時113公里。 在紅色預警覆蓋區域，預計大範圍降雨量將達100至150毫米，部份地區可能達到200至220毫米。 沿海地區情況將更加惡劣，大浪會增加危險。

目前，在紅色警報範圍的蘇格蘭布里金（Brechin）已有超過300戶撤離、安格斯（Angus）約400戶疏散， 預計南埃斯克河（River South Esk ）水位將於晚上9時左右達到防洪頂峰。福斯橋（Forth Bridge）關閉，蘇格蘭各地的火車被取消。多數企業已關門，放置沙包及設置水閘。

另警方證實，在安格斯的一條河中發現了一名57歲婦女的屍體。

英國氣象局對上一次發布降雨紅色警報，是在2020年2月，當時風暴丹尼斯（Dennis）為南威爾斯（South Wales）部份地區帶來了暴雨。