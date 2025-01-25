王毅外交部新年招待會致辭　稱中國願與各國做友好合作踐行者

中共中央政治局委員、外長王毅周五（24日）表示，中國願與各國一起，胸懷全球福祉，超越隔閡衝突，做友好合作的踐行者、文明互鑒的推動者、人類命運共同體的建設者，攜手為建設一個更加美好的世界付出不懈努力。



根據中國外交部，王毅周五在北京舉行的外交部新年招待會上發表致辭，稱要共同守護世界的和平寧，共同協助全球的經濟復甦，共同倡議真正的多邊主義，共同促進文明的和諧互鑑。

中國外交部新年招待會周五在北京舉行。中共中央政治局委員、北京市委書記尹力、各國駐華使節和國際組織駐華代表夫婦、中方有關部門代表等約400人出席。

外國駐華使團長、喀麥隆大使姆巴納表示，2024年的中國在各項雙多邊外交活動中展現出大國責任和擔當，國際影響力持續提升，為應對世界日益增加的不確定性和挑戰作出重要貢獻，世界各國願同中國深化友誼、密切交流、加強合作，實現共同發展，推動構建人類命運共同體。