王毅：中國與拉美合作不謀求針對或取代　不應受第三方干擾

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅1月22日應約，同巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）通電話。王毅指出，中國與拉美之間開展的是平等互利的合作，不謀求針對誰或取代誰，也不應受到第三方的干擾影響。



圖為巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）。（Getty Images/資料圖片）

王毅表示，中巴作為東西半球最大的發展中國家，發展道路相似，經濟高度互補。中方支持巴西擔任今年金磚國家主席國，推動「大金磚合作」不斷取得新成果，也支持巴方舉辦聯合國氣候變化大會。中方希望與巴方共同堅持真正的多邊主義，譜寫「全球南方」聯合自強的新篇章。

王毅表示，烏克蘭危機爆發將近三年。各方呼籲停火止戰、推動政治解決的共識正在不斷積累擴大。中巴共同提出的「六點共識」和成立烏克蘭危機「和平之友」小組，就是為了匯聚「全球南方」的共識，為實現和談營造氛圍、積累條件。

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，出席巴西總統盧拉（Lula da Silva）的歡迎儀式。（Reuters）

阿莫林表示，習近平主席去年對巴西的國事訪問非常成功，兩國元首達成的重要共識為巴中全面戰略合作明確了方向。面對國際形勢的新變化，巴中作為新興大國，可以在維護世界和平、應對氣候變化等方面進一步加強合作，發揮更大作用。巴西高度重視中拉論壇，願同中方加強協調，辦好今年的論壇會議。