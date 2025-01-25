哈馬斯稱今釋放4以色列女兵　內塔尼亞胡傳不滿名單違反協議

哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅軍事發言人奧貝達表示，按照被扣押人員交換協議，卡桑旅決定周六（25日）釋放4名以色列女兵。



哈馬斯與以色列之間的第二批被扣押人員交換周六進行。以色列總理辦公室證實，以方已從斡旋國收到周六即將獲釋的加沙被扣押以色列人名單。

根據第12頻道報道，以色列通知調解員，哈馬斯今晚早些時候公布的四名女人質名單違反協議，該協議要求該恐怖組織在釋放女士兵之前釋放所有活着的女性平民。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與安全負責人進行磋商後，最終決定繼續執行哈馬斯提供的名單，儘管存在違規行為。與會者認為，雖然哈馬斯違反協議，但違規行為還沒有嚴重到足以毀掉整個協議的程度。

卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德本月15日晚宣布，以色列與哈馬斯已就加沙地帶停火達成協議。

協議第一階段將於19日開始實施，哈馬斯將釋放33名被扣押人員，以交換以色列釋放巴勒斯坦被扣押人員。