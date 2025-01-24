特朗普「和平獎」夢還很遠：促和俄烏、以巴都近乎不可能

特朗普（Donald Trump）在就職演說中幾乎是向挪威諾貝爾委員會為自己的和平獎提名「毛遂自薦」。他聲言：「我們不僅透過我們贏得的戰爭來衡量我們的成功，還透過我們結束的戰爭來衡量我們的成功。也許最重要的，是那些我們從未捲入的戰爭。我最自豪的遺產將是一個和平締造者和團結者的遺產。這就是我想要的。」

俄烏戰爭和以巴衝突，也是可以讓特朗普一博奪獎的機會。

警告制裁俄羅斯

重返白宮第三天（1月22日），特朗普在其社交平台Truth Social上警告俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），聲言如果各方不在短期內達成「協議」的話，「我沒有任何選擇，只能向所有俄羅斯賣給美國及其他不同參與國家的東西實施高額的稅項、關稅和制裁。」

「我們可以用容易的途徑又或者艱難的途徑去做這件事（按：指停火協議），容易的途徑永遠是比較好的。」雖然特朗普說他愛俄羅斯人民，而且一直以來同普京都有非常好的關係，但這一句話很明顯是一種威脅，警告普京不要捨易取難。

特朗普警告如果各方不在短期內達成「協議」的話，「我沒有任何選擇，只能向所有俄羅斯賣給美國及其他不同參與國家的東西實施高額的稅項、關稅和制裁。」（Truth Social截圖）

對於特朗普的威脅，人們大概摸不着頭腦。自2022年2月俄羅斯進軍烏克蘭之後，美國不斷加重對俄制裁，幾乎可以制裁的都已經制裁了。例如因為其在天然氣交易的角色而一直免受制裁的俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）去年11月已被拜登（Joe Biden）當局制裁；特朗普上任前，美國政府也對183艘涉嫌繞過西方制裁為俄羅斯出口能源的「暗黑艦隊」船隻針對性實施制裁，據估計，所有幫助俄羅斯、委內瑞拉和伊朗作能源運輸的船隻中的35％如今已落入西方制裁之中。

進一步制裁的空間是存在的，但其效果有限。

同時，俄羅斯對美國的出口如今只剩下每年大約30億美元，當中美國自己需要的肥料和鈾等關鍵原料佔了絕大部份。對這些東西增加關稅，對俄羅斯無害，反而損害了美國自身的產業利益。

俄烏特使無事可做？

本來，不少人都期待特朗普會有什麼奇招，可以如他所說在24小時內結束俄烏戰爭。但在特朗普快將就任之際，他自己就已經將這個時限延長至「六個月內」。特朗普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）則表示希望在特朗普上任的百日大關內結束俄烏戰爭。

特朗普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）表示希望在特朗普上任的百日大關內結束俄烏戰爭。（Reuters）

問題是，普京知道特朗普反對繼續大力軍援烏克蘭，歐洲無力取代美國的支持，朝鮮也會繼續派兵為俄羅斯前線提供廉價人力，俄羅斯縱有一定程度由戰爭造成的經濟問題，但無論如何也處於優勢位置。急於停火的不是普京，而是特朗普。

對於凱洛格，俄羅斯官方媒體對他幾乎只有嘲笑和批評，官方也從來沒有跟他展開接觸。而在烏克蘭方面，凱洛格本想在特朗普上任前訪問烏克蘭，卻不知道因為什麼原因而被推遲，至今也未有正式開始同烏克蘭方面展開磋商。

特朗普在上任前十天曾稱正準備同普京進行會面，但克里姆林宮則表示雙方並未有作實質的準備。

到上任之後，特朗普則稱他在與習近日的通話中曾呼籲習近平調停戰爭，指中國在這方面有很大的實力。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。（Reuters）

從特朗普22日非常沒有說服力的關稅和制裁威脅來看，他此刻大概是了解到要叫停俄烏戰爭有重大困難。

俄烏給特朗普的「兩難」

雖然根據媒體報道，以至特朗普自己的公開發言，特朗普在敘利亞變天之後明顯認為俄羅斯也在苦戰之中，正在烏克蘭以極大的消耗來換取極微的收獲，認為戰爭正在「摧毀俄羅斯」，但他沒有說出「硬幣的另一面」：沒有美國的財力和軍事支持，烏克蘭的情況無論如何也比俄羅斯更差。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）對此了然於胸。在特朗普勝選後，他幾乎已經接受了停火無可避免，連烏克蘭割讓領土也是可以談判的（如果可以換取加入北約的話）。澤連斯基只是希望能在戰後完全加入西方陣營。到最近，他也幾乎接受了加入北約無望（特朗普表明同情俄羅斯對北約東擴的擔憂，凱洛格也認為北約保護傘不應該作為換取停火的對烏安全保證）。如今，他只希望歐洲派兵到烏克蘭駐守作為停火後的安全保證（他的開價是歐洲各國派出20萬人）。

2025年1月21日，瑞士達沃斯（Davos），烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在第55屆世界經濟論壇（WEF）年會上發表演說，聲言歐洲要派20萬軍人駐烏才足夠維持和平。（Reuters）

烏克蘭的劣勢，本質上與特朗普無關。然而，目前俄羅斯的要求依然是烏克蘭從俄軍還未有打下來的領土主動撤軍，在俄羅斯條件之下達成的俄烏停火，有可能會變成特朗普的「阿富汗撤軍」，嚴重打擊他在美國國內的強人形象。

相較之下，普京則是堅守立場，表明不會接受短暫停火，而是要長期停戰。短暫停火，各方都可以得過且過，烏克蘭外交地位、軍力限制、領土主權承認等爭議點也可以暫時存而不論；但長期停戰，要保證戰爭不再爆發，則需要非常困難的談判，處理好每一個細節。很明顯，普京的立場就是，如果現在就要停火，那就必需以俄羅斯的條件來停火。

2024年12月19日，俄羅斯莫斯科，圖為普京發表年終講話。（Reuters）

特朗普因而就陷入兩難之中：如果他要儘快停火的話，那就不得不接受普京的條件，烏克蘭有可能會變成他的「阿富汗」，而在國際觀感上，他也被普京擊敗了，而烏克蘭敗在入侵者手上，這樣的和平並不能為特朗普帶來和平獎的榮光；反過來，要普京作出讓步，特朗普則必需以比拜登更強力的方式來大增援烏力度，但這又與特朗普一直以來宣傳的「美國優先」（America First）路線相違背，而且戰爭的無限期持續也將使特朗普同和平獎絕緣。

此刻特朗普的關稅和制裁威脅，看起來更愈來愈像一個比拜登更弱的拜登路線。到最後，他很可能不得不接受上述兩個難局的其中一個。

加沙已「停火」 但「停戰」難關重重

以巴衝突，從加沙1月19日已經落實第一階段停火的背景來看，似乎是更有可能會給特朗普送上諾貝爾和平獎頒獎台的「戰線」。

問題是，雖然以色列和哈馬斯已經進行了第一輪的人質／囚犯交換，停火大體得以維持，而雙方也正在準備下一輪的人質／囚犯交換，可是，加沙停火能否進入最終要以軍全面撤出加沙、接受永久停火的第二、三階段，卻是個未知之數。

特朗普自己雖然在社交媒體上、集會上和就職演說上都為加沙停火「領功」，但他上任後被問及停火能否持續之際卻非常老實的說「我沒有信心，這不是我們的戰爭，這是他們的戰爭」。

加沙停火之後，民眾可以歸家卻無家可歸。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）以同意停火給特朗普一份外交政績作禮物之後，他的其中一個極右盟友、原國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）帶同該黨的7位國會議員退出了內塔尼亞胡的政府，其執政聯盟只剩下61席的國會多數（一共120席）。

另一極右政客、財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）並沒有帶同他的另外5位黨友退出政府，卻表明他的條件是內塔尼亞胡要在為期六週的第一階段停火之後重啟戰爭，繼續推進消滅哈馬斯的戰爭目標。由於第一階段停火踏入第16日之後，以色列就要同哈馬斯開始進行第二階段的相關談判，如果內塔尼亞胡國內形勢不妙，很可能第一階段還未結束，戰火已經重新點燃。

有報道指，斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）正在組織公開的施壓活動，要求內塔尼亞胡恢復加沙戰爭。（Reuters）

由於上述的極右政客，實際上就是主張要重新佔領加沙，內塔尼亞胡如果要保留總理權力，避免「10月7日哈馬斯襲擊」失誤被追責（以軍總參謀長在停火達成後已宣布為10月7日的失誤引咎辭職，對內塔尼亞胡構成更大政治壓力），同時又避免其貪腐案的法律之災的話，很難不重啟戰火。

為了安撫極右，在西岸縱容猶太定居者攻擊巴勒斯坦人、在西岸強力打擊巴勒斯坦武裝，似乎就是內塔尼亞胡目前的權宜之計。

加沙落實停火後，以軍向西岸北部城市傑寧（Jenin）展開2023年7月以來的第三次大規模軍事行動，以無人機和戰鬥直升機攻擊，以裝甲車進駐。傑寧向來是巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）也控制不了的武裝份子集中地，自治政府的安全部隊在加沙停火後已趁機加大對此地武裝份子的攻擊，分析人士將之形容自治政府和巴勒斯坦武裝20年來最大型的武裝衝突。以軍這次進攻，讓自治政府看起來更像是以色列的附庸。

1月22日，以軍裝甲車在傑寧街頭行駛。（Reuters）

同時，在加沙停火之後，西岸多地都有猶太定居地對巴勒斯坦人家當財產的攻擊，以色列安全部隊對於這些攻擊，也是慣常的「遲到」。

另一邊廂，哈馬斯在加沙確實接受了有點屈辱的第一階段停火條件（按：他們原本要求以軍在第一階段停火就要全面撤出加沙，但最後接受了以軍駐守加沙所有對外陸路邊境，以及南北割裂加沙的內特扎里姆走廊）。為了展現哈馬斯實力還在，哈馬斯武裝不只在停火之後在加沙走出地道、穿上制服、招搖過市，還在西岸鼓勵對以色列的攻擊，希望加沙停火的「魚」和西岸擴展的「熊掌」兩者兼得。

特朗普也在西岸煽風點火，上任後馬上撤銷了拜登當局針對一些破壞和平的西岸猶太定居者的制裁。特朗普的駐以色列大使人選赫卡比（Mike Huckabee）是個公開支持以色列吞併西岸的人物，而他的駐聯合國大使人選斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）也表明以色列對整個西岸都有《聖經》賦予的權利。有美國加持，以色列右翼對於西岸的攻擊當然就更加肆無忌憚。

如果西岸衝突大爆，加沙的停火能維持嗎？

1月21日，在參議院的聽證會上，特朗普的駐聯合國大使人選斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）表明以色列對整個西岸都有《聖經》賦予的權利。（Reuters）

內塔尼亞胡目前的唯一希望，就是一種「魔鬼交易」能夠成形，那就是用以色列在西岸擴展勢力來換取斯莫特里奇等極右政客接受加沙進入較長期的停火。

至於特朗普的「和平獎」夢，更幾乎就是一個不可能的任務。內塔尼亞胡依然強硬反對巴勒斯坦建國，也反對巴勒斯坦自治政府未來接管加沙。日前有沙特方面的報道指以色列政府接受由自治政府來管理加沙和埃及之間的費城走廊，內塔尼亞胡方面隨後迅速公開否定此等說法。

極右財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）與內塔尼亞胡1月7日出席內閣會議。（Reuters）

就算放開巴勒斯坦建國不談，沒有自治政府在其他阿拉伯國家支持下重新接管加沙，哈馬斯無庸置疑將會重新變成加沙的管治者。如此來看，不只以色列和沙特的關係正常化無從談起，連加沙永久停火也絕不可能，因為以色列必然會儘一切努力去壓制哈馬斯的復興。

對於加沙渺茫的和平願景，難怪自信如特朗普也要說一句「我沒有信心」。

特朗普要以「締造和平」作為其最驕傲的遺產，大概是沒有可能的。他自己可能也知道這一點，所以在他的就職演說中，剛剛談完和平，他下一個議題就是要收回巴拿馬運河。戰爭總比和平來得容易。