菲律賓稱有測量船在南海遭中方「滋擾」　中國海警：依法阻攔驅離

菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）1月25日在聲明中表示，菲方2艘船隻昨日在南海進行科學測量期間遭中國海警和海軍滋擾，菲方其後決定暫停測量任務。

中國海警局則指，菲方船隻當日侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁進行砂樣採集，中方只是依法對菲方船隻進行阻攔管制及警告驅離。



路透社引述菲律賓海岸警衛隊聲明指，菲律賓漁業和水產資源局24日派遣兩艘船前往中業島（Thitu Island）附近的桑迪島區域執行海上科學測量和砂樣採集工作，途中有3艘中國海警船和4艘隸屬中國海警的小型船隻對其採取「具侵略性舉動」，另有一架中國海軍直升機也曾於菲方船隻上空盤旋。

菲律賓海岸警衛隊聲稱：「由於中國海軍持續進行騷擾和罔顧安全的行為，菲方已暫停測量和採樣工作。」

中國海警局發言人劉德軍25日強調，中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。