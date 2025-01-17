菲律賓在南中國海黃岩島附近海域舉行軍演

菲律賓海軍星期五（1月17日）說，正在有主權爭議的南海黃岩島附近舉行演習。



路透社報道，菲律賓海軍在一份聲明中說，演習旨在提高海軍保衛菲律賓水域和領土完整的能力。

菲律賓海軍稱這是一次例行單邊演習，安東尼奧·盧納號護衛艦（BRP Antonio Luna）和另外兩艘在菲律賓專屬經濟區內作業的巡邏艦參加了演習。演習於星期五至星期天（19日）舉行。

中菲關係：圖為中國海軍訓練艦「戚繼光」號2023年6月抵達菲律賓馬尼拉港時，菲律賓海軍成員手舉中菲兩國國旗。（Getty）

演習前，菲律賓指中國海警船本月多次出現在菲專屬經濟區，要求中國撤回距離菲海岸77海里處、被稱為「怪物船」的1萬2000公噸海警船。中國則稱海警在相關海域巡航執法「合理合法、無可非議」。

菲律賓海岸警衛隊星期四（16日）晚在一份聲明中說：「如果中國真正致力於緩和緊張局勢，並真誠尋求促進兩國之間的互信與合作，中國政府就必須尊重菲律賓在我們專屬經濟區的主權權利。」

中國駐馬尼拉大使館星期五沒有立即回應置評請求。

菲律賓2025年1月指中國最大噸位、有「怪物」（Monster）之稱的5901號海警船駛到黃岩島海域（菲律賓海岸警衛隊）

在星期四於福建廈門舉行的雙邊磋商機制第10次會議中，中國和菲律賓都同意加強溝通和深化對話，妥善處理海上矛盾，但也就最近的僵局互相指責。

他們還承諾推進海岸警衛隊和海洋科學合作，同時致力於和平解決問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

