深圳日本人學校兇殺案被告判死刑　日媒：犯人欲向遺屬說話受阻

深圳日本人學校男童遇害案1月24日在深圳開審，44歲男疑犯最終被判處死刑。庭審雖未對媒體公開，但日媒25日引述中日相關人士稱，犯人曾在庭審中表示，有話想對受害者家屬和日本駐華大使館說，但被審判長中途制止。



日本共同網25日報道，被告未作出任何表示反省的言論，還表示如果自己的要求得不到滿足，就沒有什麼可說，但不清楚他所指的「要求」是甚麼。

2024年9月19日，中國深圳，圖為深圳日本人學校一景。（Reuters）

法院稱被告在犯案主動給媒體打電話，指出這是極其惡劣且嚴重的犯罪行為，應當判處極刑。

日本駐華大使金杉憲治向記者透露，判決書指犯人為了在網上博取關注而買刀殺害兒童，並強調會繼續強化確保在華日僑安全的相關對策。日本外務省則指 ，判決書未有提及日本。

2024年9月19日，有民眾在深圳日本人學校外獻花（Reuters）

深圳日本人學校一名10歲男學生去年9月18日在與家人步行上學途中，遭遇疑犯持刀襲擊。事發後，受傷學生被立即送往附近醫院救治，惟男學生最終經搶救無效於翌日凌晨不幸離世。