應對特朗普收購計劃　歐盟軍官倡歐洲國家在格陵蘭駐軍

歐盟軍事委員會主席布里格（Robert Brieger）說，鑑於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有意收購格陵蘭（Greenland），歐洲國家在格陵蘭駐軍會是明智之舉。



布里格在德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）星期六（1月25日）刊登的一篇訪談中說：「我認為，不僅要像一直到目前都這樣，讓美軍駐紮在格陵蘭，也考慮在未來駐紮歐盟士兵是完全合理的。」

2023年10月18日，歐盟軍事委員會(EUMC) 主席布里格（Robert Brieger）將軍在塞維利亞舉行的國防參謀長級委員會會議後，在西班牙舉行新聞發布會。（Getty Images）

他指出，是否採取這一措施最終需要政治決定。

歐盟軍事委員會是歐洲理事會的最高軍事機構，但它並沒有專屬軍隊，只是一個諮詢機構；美國領導的北約則是歐盟的主要軍事聯盟。

布里格說，雖然格陵蘭作為丹麥的海外領土並不屬於歐盟，但格陵蘭的天然資源和戰略地理位置意味着，歐洲和美國在格陵蘭都有利益。

2023年10月4日，格陵蘭島，圖為美國部署在島上一處軍事基地。（Reuters）

他說：「隨着氣候變化導致冰雪融化日益增加，這也有可能造成與俄羅斯甚至是中國之間的緊張關係。」

布里格說，他希望美國作為聯合國成員，能夠尊重聯合國憲章中規定的邊界不可侵犯原則。

格陵蘭島位於從歐洲到北美的最短航線上，這一戰略位置對美國彈道導彈預警系統至關重要，也使得格陵蘭成為特朗普的優先目標。

特朗普奪取格陵蘭島：圖為美國國旗與格陵蘭（Greenland）旗。（Getty Images）

特朗普不久前透露有意讓格陵蘭成為美國的一部分，而且不排除使用軍事或經濟手段說服丹麥交出格陵蘭。

美國丹麥外長通話 願討論北極地區問題

丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）星期五（24日）首次與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話，他表明同意與華盛頓討論北極地區問題。

2025年1月21日，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）宣誓就任後發表講話。（Reuters）

丹麥外交部在聲明中說，拉斯穆森和魯比奧在良好和具建設性的氛圍中進行了20分鐘通話，討論了烏克蘭、歐洲安全和中東局勢。

丹麥外交部指出，北極安全問題並未列入議程，但雙方同意美國、丹麥和格陵蘭將在遲些時候討論這一問題。

美國國務院則在星期五晚間說，魯比奧在通話中重申了美國與丹麥的牢固關係。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。（Reuters）

丹麥首相弗雷澤裏克森（Mette Frederiksen）1月15日透露，她已同特朗普通電話，並告訴他格陵蘭是否獨立應由格陵蘭自己決定。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

