丹麥議員堅稱格陵蘭是「非賣品」　爆粗鬧特朗普：Fxxk off｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自去年11月勝出大選後，多次表示要買下屬於丹麥的格陵蘭（Greenland），甚至不排除會動武。一名歐洲議會（European Parliament, EP）丹麥議員近日就強硬回應特朗普的提議，在議會內用「粗口問候」美國總統。



丹麥歐洲議會議員Anders Vistisen在議會上表示格陵蘭是非賣品，並用「粗口問候」特朗普：

綜合歐美媒體報道，來自丹麥右翼「人民黨」（Danish People's Party）的歐洲議會議員Anders Vistisen近日在位於法國史特拉斯堡（Strasburg）的歐盟會議上表示，「親愛的特朗普總統，請仔細聆聽：格陵蘭島屬於丹麥的一部份已有800年歷史。它是我們國家不可分割的一部份，它是非賣品。」

Vistisen其後若有所指，指他會用「你能理解的語言」來表達，「特朗普先生，死開（fxxx off)」。

Anders Vistisen其後上載自己發言的影片到個人X帳號：

Vistisen語畢，便引來歐洲議會副主席，來自羅馬尼亞的Nicolae Ștefănuță的提醒，「要是翻譯無誤，你使用語言在這個議會內是不被允許的，您將為此承擔後果。」

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事實上，無論是格陵蘭總理艾格德（Mute Egede），或是丹麥總理弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）都早已表明，不會賣格陵蘭。