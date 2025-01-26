特朗普「清理」加沙計劃 促約旦埃及接收巴勒斯坦人 哈馬斯反對
撰文：成依華
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加沙停火協議生效後，外界關注戰後的難民安置問題，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月25日表示約旦、埃及應接收更多來自加沙的巴勒斯坦人，向傳媒指「你說的可能達到150萬人，我們把這一切清理乾淨，然後說『你知道，都結束了。』」哈馬斯表態反對。
特朗普表示，他在25日與約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）的通話中，要求約旦接收更多巴勒斯坦人，他稱「我說希望你能承擔更多，因為我現在看到整個加沙地帶，一片混亂。真是一片混亂。」
他指接收計劃可以是臨時性質，也可以是長期。他續指會與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi ）通話，「我希望埃及能帶走一些人，我希望約旦能接走一些人。」
約旦國營的佩特拉通訊社（Petra）報道國王與特朗普通話時，並未提及接收巴勒斯坦人的議題。根據聯合國，約旦已接收逾239萬名有登記的巴勒斯坦難民。
特朗普指「必須採取一些行動…… 現在實際是一個拆卸現場，幾乎所有東西都毀了，有人死去…… 所以我想與一些阿拉伯國家合作，在不同地方建造住屋，這樣他們也許可以暫時過上和平生活。」
管治加沙的哈馬斯官員對此表示反對，高級成員納伊姆（Bassem Naim）稱巴勒斯坦人將挫敗這類計劃，就像他們數十年來挫敗類似的計劃一樣，即使計劃打着重建旗號，看似有出於良好的意圖。
以色列極右翼財政部長莫特里奇（Bezalel Smotrich）歡迎特朗普的計劃，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則未回應。