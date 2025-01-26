特朗普「清理」加沙計劃　促約旦埃及接收巴勒斯坦人　哈馬斯反對

加沙停火協議生效後，外界關注戰後的難民安置問題，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月25日表示約旦、埃及應接收更多來自加沙的巴勒斯坦人，向傳媒指「你說的可能達到150萬人，我們把這一切清理乾淨，然後說『你知道，都結束了。』」哈馬斯表態反對。



特朗普表示，他在25日與約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）的通話中，要求約旦接收更多巴勒斯坦人，他稱「我說希望你能承擔更多，因為我現在看到整個加沙地帶，一片混亂。真是一片混亂。」

他指接收計劃可以是臨時性質，也可以是長期。他續指會與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi ）通話，「我希望埃及能帶走一些人，我希望約旦能接走一些人。」

圖為2025年1月20日，在以色列與哈馬斯停火期間，巴勒斯坦平民途經位於加沙走廊北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營被毀的房屋。（Reuters）

約旦國營的佩特拉通訊社（Petra）報道國王與特朗普通話時，並未提及接收巴勒斯坦人的議題。根據聯合國，約旦已接收逾239萬名有登記的巴勒斯坦難民。

特朗普指「必須採取一些行動…… 現在實際是一個拆卸現場，幾乎所有東西都毀了，有人死去…… 所以我想與一些阿拉伯國家合作，在不同地方建造住屋，這樣他們也許可以暫時過上和平生活。」

2020年9月15日，美國華盛頓，圖為以色列總理內塔尼亞胡在簽署旨在推動以色列與阿拉伯國家關係正常化的《亞伯拉罕協議》（Abraham Agreement）後，與特朗普合影。（Reuters）

管治加沙的哈馬斯官員對此表示反對，高級成員納伊姆（Bassem Naim）稱巴勒斯坦人將挫敗這類計劃，就像他們數十年來挫敗類似的計劃一樣，即使計劃打着重建旗號，看似有出於良好的意圖。

以色列極右翼財政部長莫特里奇（Bezalel Smotrich）歡迎特朗普的計劃，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則未回應。