荷蘭博物館遭炸門爆竊　4展品被盜包括2500年歷史金頭盔｜有片

荷蘭北部德倫特博物館（Drents Museum）1月25日晚上發生盜竊案，警方翌日凌晨接報到場調查，發現至少4件文物被盜，包括一件具有2500年歷史的黃金頭盔，以及3隻公元前50年的達契亞皇室手鐲。博物館館長Harry Tupan形容，今次事件損失嚴重，並指這是建館170年來從未發生過如此重大事件。



失竊的黃金頭盔名為Cotofanesti，相信在約公元前450年製造，1927年發掘出土。這些文物於1990年代初期曾在羅馬尼亞達契亞堡壘廢墟中遭到掠奪，並在黑市拍賣，目前僅尋回約10多件。而失竊的這批文物屬於羅馬尼亞國立歷史博物館，它們與羅馬尼亞其他博物館的展品一起出借到荷蘭，總計展示673件展品，原訂周日閉幕。目前尚未能確認損失金額。

警方在網上釋出案發一刻閉路電視錄像，可見有3名疑犯拉開門板，隨後發生爆炸。警方研判竊賊利用爆炸物炸門後行竊，並指有接獲附近車輛起火報告，懷疑與案件有關，還推測疑犯在車輛起火後搭其他車輛離開現場。

警方指將邀請國際刑警組織（Interpol）參與調查，羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）周六指荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）已向他保證，誓言當局將「採取一切必要措施」追回文物。

圖為荷蘭Drents Museum博物館指認遭竊走盜走的金製文物，包括一個黃金頭盔與三個黃金手鐲。（X@brand_arthur）

去年11 月，阿姆斯特丹 MPV 畫廊亦發生類似的藝術品盜竊案，竊賊使用炸彈進入藝廊，偷走了美國藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）的兩幅版畫。