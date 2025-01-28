美國地區Google Map將「墨西哥灣」改名為「美國灣」
撰文：張涵語
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Google周一（1月27日）表示，Google Map將在美國地理名稱系統中將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改名為「美國灣」（Gulf of America）。這項變更將只會反映在美國地區，墨西哥仍將保留「墨西哥灣」的名稱。在這兩個國家以外的地方，使用者將在Google Map上同時看到這兩個名稱。
除了對於墨西哥灣的名稱更改，特朗普政府內政部上周五（24日）表示，也會將北美最高峰「迪納利峰」（Denali）重新被命名為「麥金利山」（McKinley）。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在1月20日上任數小時後即下令更改名稱，這是一系列行政行動的一部分，以兌現競選承諾。
作為回應，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）本月早些時候開玩笑地建議應該將包括美國在內的北美洲改名為「墨西哥美洲」，這是該地區早期地圖上使用的一個歷史名稱。
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