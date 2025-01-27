特朗普與加拿大罵戰燒到英王查理斯　加媒不滿國家元首「噤聲」

隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）讓「加拿大成為美國第51個州」的意願愈發強烈，加拿大媒體開始將矛頭對準英國國王查理斯三世（King Charles III），不滿其作為加拿大國家元首，對特朗普的屢次威脅視若無睹，至今都未曾發聲維護加拿大的權益。



▼特朗普揚言併吞加拿大

2025年1月7日，美國候任總統特朗普在Truth Social發布一張「美加合併」的美國版圖，並填充上美國國旗圖案；加拿大自由黨隨後在社交平台X上以一張兩國正確版圖回應。（Truth Social via X）

加拿大CTV電視網26日發文炮轟道，「特朗普說，加拿大應該成為美國的一部份。在加拿大所有主要政黨領導人都『同仇敵愾』的情況下，我們的國家元首悶聲不吭，沒有發表任何意見。」有專家對此辯稱，英國國王沒有介入政府事務的先例。

加拿大原為印第安人與因紐特人居住地，17世紀初淪為法國殖民地，後被割讓給英國。直到1867年7月1日，英國將加拿大省、新不倫瑞克省和新斯科舍省合併為聯邦，成為英國最早的自治領，自此開啟加拿大自治進程，後續其他省份相繼加入聯邦。

圖為2024年12月25日，英王查理斯三世（King Charles III）與其他王室成員，按傳統到英格蘭東部的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）過節，並一同參加教堂禮拜。（Reuters）

作為英聯邦成員國，加拿大的國家元首為現任英國國王查理斯三世，由國王任命的總督代行職權。現任總督為西蒙（Mary Simon），2021年7月就任。

加拿大政府官網網站介紹稱，英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）於2022年9月逝世後，其王位繼承人查理斯三世自動成為加拿大國家元首。不過，查理斯三世即位後還從未訪問過加拿大。

他最近一次前往加拿大，還是在2022年以威爾斯親王的身份，攜妻子卡米拉（Camilla Shand）對加拿大進行了為期三日的訪問，以慶祝伊利沙伯女王登基70周年。

還是英國王子的查理斯在加拿大渥太華總督府外植樹，以茲紀念加拿大150周年國慶。（Reuters）

英國《衛報》曾指出，伊利沙伯女王深受一些加拿大人的愛戴，但她的去世和查理斯三世的即位，再次引發了加拿大長期存在的爭論，加拿大人對君主制的支持率正在逐步下降。

去年2月，英國王室宣布查理斯三世患癌，治療期間暫停公務活動。此後，這位英國國王便鮮少出現在公眾視野中。

這種缺席延續到了近來愈演愈烈的「特朗普欲吞併加拿大」的威脅中。加拿大CTV電視網在報道中控訴稱，特朗普周末宣稱加拿大多年來都在「佔美國便宜」，成為美國第51個州的好處只多不少之際，英國白金漢宮的一名發言人卻回應稱「對此不予置評」。

2019年12月4日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）在在英國沃特福德（Watford）舉行的北約會議上與加拿大總理杜魯多交談。 （Reuters）

英國國王任命的加拿大總督西蒙也拒絕發表評論，其發言人聲稱總督一職屬於「無黨派人士」。

被問及相關問題時，英國政府同樣選擇迴避，稱不會對假設情況發表評論。英國外交、聯邦和發展辦公室的一名發言人也在顧左右而言他，只強調該國與加拿大之間的夥伴關係。

英國政府聲明稱：「加拿大是一個獨立的主權國家，是英聯邦和五眼情報共享夥伴關係的成員，也是北約盟國。英國和加拿大是最親密的盟友、夥伴和朋友。這種夥伴關係建立在共同的歷史和價值觀的基礎之上，並決心成為世界上一股積極向善的力量。」

2013年7月13日，英國約克，圖為博物館中一面加拿大國旗懸掛在機車銘牌上。（Getty）

渥太華卡爾頓大學（Carleton University）諾曼·帕特森國際事務學院 （NPSIA）的副教授拉加塞（Philippe Lagassé）對CTV解釋稱，查理斯三世作為加拿大國家元首，只擔任禮儀性和非政治性的角色。這名研究議會和王室角色的專家聲稱，如果英國國王介入其中，將會是「極其不同尋常的」舉動。

「他不會主動對加拿大面臨的問題發表評論，我們也不應該希望他這樣做。」拉加塞表示，如果國王自行回應特朗普，可能會讓他成為眾矢之的，並且「開創王室介入政府事務的先例」。

英國國旗與加拿大國旗。（英國駐港總領事館facebook圖片）

他還建議，加拿大政府可以要求英國國王以「有限的方式」參與其中，比如安排英國王室出訪，或發表聲明強調王室與加拿大的密切關係。

英國憲法規定，王室不能參政，一國之君不能表達任何政治觀點和傾向性。不過話雖如此，查理斯三世在還是親王的時候便多次干政，還曾被英國《衛報》爆出「黑蜘蛛備忘錄」事件，幾十封寫給英國政府高級官員的私人信件被公布，內容涵蓋反對非法捕撈、駐伊拉克英軍的裝備訂購等多項公共議題。

鑑於「黑歷史」眾多，在查理斯三世登基之際，有英國王室評論員還曾告誡稱，這位英國新王需要規避爭議，以避免成為「人們眼中愛管閒事的國家元首」。然而繼位後，查理斯在政治中活躍的老毛病也沒改。新一輪巴以衝突爆發後，他就在英國王室中帶頭譴責哈馬斯（Hamas）對以色列發動所謂 「恐怖襲擊」，一度引發爭議。

英王查理斯三世與王后卡米拉發表國王演講。（Reuters）

可這回，面對特朗普的威脅，這位英國國王倒是沉默了。CTV還提到，包括其他英聯邦國家在內的加拿大盟國，對於特朗普的這一「史無前例」提議，也都沒有公開發表過多言論。在這個節骨眼上，加拿大只能與同病相憐的墨西哥「緊緊抱團」。

2023年1月10日，墨西哥首都墨西哥市舉行北美領導人峰會，美國總統拜登（Joe Biden）、墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）低頭交談。（Reuters）

與此同時，特朗普繼續對加拿大「磨刀霍霍」。周六他在空軍一號上對記者重申，加拿大完全依賴於美國，如果沒有美國的補貼和商業合作，加拿大「實際上並不存在」。

「加拿大多年來一直在利用美國。我們不會再讓這種事情發生。」特朗普說，「我不想花費數億美元去支持一個國家，除非它是（美國的）一個州。」

他還補充道，成為美國的一部份會讓加拿大受益。「加拿大人民將繳納更少的稅，他們將得到更好的待遇，更好的照顧，而且在各方面也將更安全。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

