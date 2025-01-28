韓媒：去年在韓國置業外國人　中國人佔65%

韓國官方數據顯示，去年在韓國買樓的外國人中，中國人所佔比例接近65%。



據韓聯社1月28日報道，韓國法院登記信息平台數據顯示，2024年在韓國境內購買不動產（包括土地、住宅、建築等）並申請所有權轉移登記的外國人，共1萬7478人，同比增加11.9%。其中中國人佔65%左右。

【韓國景點空城照】首爾明洞。（Twitter「gkojun74」）

在韓國房地產市場處於牛市的2020年，購買房地產的外國人為1萬9371萬人，2021年減少至1萬8798人，2022年進一步減少至1萬4095人。但這一數字從2023年起反彈，略增至1萬5061人。

去年在韓國購買房地產的人員中，外國人佔1.1%，是2019年以來的最高紀錄。其中，去年在京畿道購入房地產的外國人最多，為7842人，分列其後的是仁川2273人、首爾2089人、忠清南道1480人。

首爾明洞不少商戶期待遊客重臨。尤其是中國疫情前放寬了限韓令，赴韓遊客人數曾經創新高。（REUTERS/Kim Hong-Ji）

從國籍來看，去年購買房地產的外國人中，中國人有1萬1346人，佔比高達64.9%，但較2020年的69.3%有所下滑。其中，在京畿道富川市遠美區購買房地產的中國人最多，為817人，其後依次為華城市（745人）、安山市檀園區（649人）、始興市（632人）、仁川市富平區（589人）、富川市素砂區（449人）、仁川市彌鄒忽區（397人）、安山市常綠區（351人）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

