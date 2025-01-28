2025農曆新年｜多國發行蛇年郵票韓國最cute　連聯合國都有？

農曆新年將至，多國都推出2025年蛇年生肖郵票，像日本、美國、列支敦斯登等都有推出「蛇年」的特色紀念郵票。而聯合國郵政管理局（United Nations Postal Administration，UNPA）就攜手中國設計師潘虎，設計出帶有中國工筆畫風的蛇，與韓國郵政走幽默童趣感的卡通蛇，都呈現出不同的文化底蘊和吉祥涵義。



聯合國郵政管理處：

1月17日，聯合國郵政管理處為慶祝中國農曆新年，在紐約發行以蛇年生肖為主題的郵票。

郵票版票由10枚郵票組成，每枚面值1.65美元（約12.85港元）。郵票圖案繪有四條相互纏繞、頭尾相連的錦繡花蛇，郵票上「乙巳年」與「蛇」的中文字樣十分醒目。郵票的附票印有聯合國會徽圖案。

韓國郵政：

2024年12月2日，韓國首爾中央郵局郵票博物館內，韓國郵政工作人員介紹賀歲郵票和賀卡。

2024年12月2日，韓國首爾中央郵局郵票博物館內，韓國郵政員工介紹賀歲郵票和賀卡。（韓國郵政）

為迎接農曆乙巳蛇年，韓國郵政發行了14種新年郵票、賀卡和明信片。韓國郵政表示，郵票中一條蛇向前移動，代表着進步，而花朵則象徵着成長。

日本郵政：

日本郵政亦有推出2025年「蛇年」生肖郵票。

上面這組郵票使用川崎巨泉（1877-1942）的民間玩具系列插畫圖案，圖案分別為「櫻之宮母恩寺開運蛇先生」和「東京淺草觀音後淺草神社蛇」，面值85日圓（約4.3港元）和110日圓（約5.6港元）。

美國郵政署（US Postal Service）：

美國郵政署1月14日發行農曆新年系列蛇年郵票，設計生動立體，富有現代感。

設計師手工製作一個3D立體蛇面具，在融入傳統剪紙工藝，然後將其切割、摺疊成蛇的形狀，並用塗料上色、紙製花卉進行裝飾，最終產生郵票上所見的圖案。

列支敦士登郵政（Liechtensteinische Post)：

被譽為「郵票王國」的歐洲小國列支敦士登，以其精緻的郵票設計在國際郵票收藏界享負盛名。

近日，列支敦士登郵政發行2025蛇年生肖郵票，其設計十分新穎有趣，將兩種中國傳統元素結合在一起——「蛇」與麻將牌中的「八索」相結合。

上述這幾款蛇年郵票，你有最喜歡哪一款呢？