路透社：特朗普暫停向貧困國家提供愛滋病及瘧疾藥物計劃
撰文：王海
出版：更新：
路透社1月28日報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已下令，暫停向美國際開發署（United States Agency for International Development，USAID）在全球支援的國家供應治療愛滋病、瘧疾和肺結核的藥物，以及向新生嬰兒提供醫療用品。
路透社引述與美國國際開發署合作的承包商和合作夥伴報道，他們自28日陸續收到通知，要求立即停止相關工作。
報道指，其中一份通知發給了Chemonics，這是美國一間大型顧問公司，該公司與美國際開發署合作，為世界各地供應治療多種疾病的藥物。
一位美國國際開發署消息人士和一名前官員向路透社表示，通知涵蓋了該公司在愛滋病、瘧疾和結核病以及避孕和婦幼保健藥品方面的工作。
本月剛離職的美國國際開發署前全球衛生負責人Atul Gawande表示：「這是災難性的（決定），美國捐贈的藥品讓2000萬名愛滋病患者得以存活，而這一行動今天戛然而止。」
據報道，特朗普自1月20日宣誓就任就下令暫停對外發放援助90日，以重新評估相關項目的效率，以及是否符合外交政策方針。
知情人士29日向路透社表示，特朗普已下令要求美國國際開發署約60名高級官員休假。
美國司法部據報解僱至少12名參與調查特朗普的官員特朗普下令60天內制定美國「鐵穹」導彈防禦系統建立方案DeepSeek如何擊倒特朗普的「星際之門」和拜登的晶片管制？特朗普擬針對晶片及藥品等加關稅 冀普遍加關稅率高於2.5%