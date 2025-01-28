特朗普擬針對晶片及藥品等加關稅　冀普遍加關稅率高於2.5%

《彭博》報道，美國總統特朗普希望實施稅率遠超2.5%的普遍關稅，這是他周一（28日）就關稅措施一系列講話中所釋放的最新信息，表明這位美國總統正準備通過廣泛徵稅來重塑美國的供應鏈。



特朗普周一晚間對記者表示：「我心中已有方案，但還不會敲定，不過這將足以保護我們的國家。」

當被問及有關候任財長貝森特（Scott Bessent）支持起點為2.5%的關稅普徵計劃的報導時，特朗普認為對方不支持該方案，並稱自己也不會認同。同時表示希望普遍關稅的稅率遠超2.5%。

特朗普：U.S. President Donald Trump speaks at an event about the economy at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, U.S., January 25, 2025. （REUTERS）

曾表示向加墨兩國下月1日加關稅

特朗普在從佛羅里達州返回華盛頓的空軍一號專機上闡述了這一立場。此前他在佛州演講中表示，將對包括半導體晶片、藥品、鋼鐵、銅和鋁在內的特定商品加徵關稅。他還強烈暗示可能對自加拿大和墨西哥進口的汽車加徵關稅。特朗普之前已經威脅將不晚於2月1日對這兩個鄰國採取25%的全面關稅措施。

「提高對他國商品的關稅，美國工人和企業的稅負將會降低，大量就業崗位和工廠將回歸本土。」特朗普周一在邁阿密對共和黨眾議員表示。他還特別讚揚了20世紀之交美國採取的高關稅政策。

特朗普對議員的演講進一步印證了他將關稅政策視為共和黨稅制改革的重要支柱。他再度向共和黨人呼籲要把在美國本土生產的企業稅率從目前的21%降至15%。

2025年1月27日，插圖中顯示了中國人工智能企業深度求索（Deepseek）的標誌。（Reuters）

DeepSeek引發科技股股災

就在特朗普威脅要對半導體晶片加徵關稅之前，中國人工智能（AI）初創公司DeepSeek發布的新模型令美國科技巨頭在AI領域的主導地位遭到質疑，Nvidia（英偉達）單日市值縮水額創美股史上之最。特朗普認為，與前總統拜登倡導的補貼計劃相比，關稅將有助於維持並壯大美國先進晶片製造。

美國一直試圖通過限制先進晶片出口來遏制中國在人工智能領域的發展。但DeepSeek取得的突破表明，中國AI開發者已經找到應對美國「限芯令」的方法，專注於在有限資源下提高AI開發效率和性能。

特朗普表示，他認為這家中國公司取得突破是件好事，因為這意味著AI模型研發不再需要投入巨資。

特朗普說，「中國公司DeepSeek發布的AI模型給我們敲響警鐘，我們需要高度專注於競爭，以取得勝利。」