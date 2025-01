特朗普擬針對晶片及藥品等加關稅　冀普遍加關稅率高於2.5%

《彭博》報道,美國總統特朗普希望實施稅率遠超2.5%的普遍關稅,這是他周一(28日)就關稅措施一系列講話中所釋放的最新信息,表明這位美國總統正準備通過廣泛徵稅來重塑美國的供應鏈。



特朗普周一晚間對記者表示:「我心中已有方案,但還不會敲定,不過這將足以保護我們的國家。」

當被問及有關候任財長貝森特(Scott Bessent)支持起點為2.5%的關稅普徵計劃的報導時,特朗普認為對方不支持該方案,並稱自己也不會認同。同時表示希望普遍關稅的稅率遠超2.5%。

特朗普:U.S. President Donald Trump speaks at an event about the economy at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, U.S., January 25, 2025. (REUTERS)