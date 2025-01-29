內塔尼亞胡2月4日訪美晤特朗普 以軍空襲黎巴嫩南部釀24傷
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月28日表示，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）本星期會到訪美國，兩人會舉行會晤。以色列總理辦公室同日公布，內塔尼亞胡已受邀於2月4日到白宮與特朗普見面。
在兩人會面前，以色列與哈馬斯的停火協議持續，但與黎巴嫩的局勢再度緊張，黎巴嫩衛生部28日稱，以軍當日空襲黎巴嫩南部主要城鎮奈拜提耶（Nabatiyeh），造成至少24人受傷。
特朗普27日在空軍一號上向記者發表談話時，未透露與內塔尼亞胡會談的具體日期，但表示將「很快」舉行。他也重申，希望埃及接收來自加沙的巴勒斯坦平民。
當特朗普談到埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）時稱對方為「朋友」，稱：「我希望他能接受一些（加沙平民），我們給了埃及很多幫助，我相信他也能幫助我們。」他又稱，日前與約旦國王國王阿卜杜拉（King Abdullah）通話時，已提出這項請求。
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