哈馬斯：原定首階段獲釋人質8名已死　餘下18人待釋放

哈馬斯成員1月27日向路透社表示，該組織已向停火協議斡旋方提交名單，顯示原定在停火第一階段釋放的33名人質中，至少有8人已經死亡。扣除此前已獲釋的7名人質，意味在剩餘的26人中，有8人已死。 其餘18名生還人質，將於未來幾星期陸續獲釋，哈馬斯稱以色列已獲得新名單，以色列當局亦已經向人質家屬通報情況。



現年28歲的Arbel Yehud是一名以色列女人質。2023年10月7日，她在哈馬斯領導的襲擊中在尼爾奧茲 (Nir Oz) 的家中被抓。（Bring Them Home Now）

以色列政府發言人David Mencer證實，已接獲哈馬斯提供的名單， 下一次釋放人質將於周四（1月30日）進行，然後是周六（2月1日）。據指出，下一輪獲釋的3名人質將包括平民 Arbel Yehud。然後周六再有3人獲釋。

最年幼人質及家人或已死亡

《以色列時報》報道，原本的獲釋名單上，33人包括女性、平民Shiri Bibas的一對孩子、50歲以上及健康有問題的男性。以色列國防軍26日表示，對被挾持的Shiri Bibas及其兩名兒子「嚴重關切」。其中，被擄時僅9個月大的Kfir Bibas，為人質中年紀最小。

而哈馬斯此前表示，Shiri Bibas及其丈夫與兩名年幼的兒子，均在以色列對加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的空襲中喪生。不過，以色列方面未證實消息。