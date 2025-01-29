特朗普政府凍結發放聯邦補助和貸款 聯邦法官頒臨時令阻執行
撰文：蕭通
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美國白宮1月28日開始暫停聯邦撥款和貸款資金的發放，以響應總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求，全面檢討和審查聯邦政府開支的行政命令。據指出，被凍結的資金總額或高達數萬億美元。聯邦地區法官已同日發布命令，暫停執行至下周一（2月3日）下午。
白宮行政管理和預算局（Office of Management and Budget，OMB）代理局長Matthew Vaeth於1月27日發出備忘錄，稱使用聯邦資源去推進馬克思主義的平權、跨性別主義及綠色新政，是在浪費納稅人的錢。根據備忘錄，暫停撥款於28日生效。
政府官員表示，這項決定是必要的，以確保所有資金都符合特朗普的行政命令，即不會用於推動跨性別權利、環境正義，以及多元化、公平和包容性（DEI）政策。
非營利組織入稟 民主黨亦斥違憲揚言提告
代表非營利組織和小型企業的倡導團體，在凍結撥款生效前，已在華盛頓特區的聯邦法院提起了類似的訴訟，稱凍結資金「將對數十萬受助者產生毀滅性影響」。法官Loren L. AliKhan隨即頒發暫緩令，要求特朗普政府停止執行。
紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）同日亦稱，民主黨執政州份的總檢察長，計劃聯合提起訴訟，控特朗普政府違反憲法。詹姆斯表示，新政府暫停聯邦撥款的行為違反憲法，行為鹵莽和危險，對依賴這些援助的家庭構成威脅。
Medicaid支款系統中斷 白宮稱網站故障
雖然官員宣稱，包括社安金、聯邦醫療保險（Medicare）、食物券（food stamps）等援助計劃不受影響。不過，多州反映貧困者醫療補助保險（Medicaid）的支款系統中斷，引起全國關切。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）稱，已確認Medicaid所有付款均未受到影響，聯邦款項仍在處理和發送中，但指門戶網站出問題，料將很快恢復上線。
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