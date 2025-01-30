華盛頓機場附近撞機空難　特朗普：事情似乎本應可以避免

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生空難，一架軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司、載有64人的內陸客機在空中相撞，並墜毀入河中。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及副總統萬斯（JD Vance）分別稱，他們正密切關注事態發展。



特朗普1月29日發聲明表示，他已「全面了解」意外情況，並感謝前往現場處理事件的緊急服務人員， 又指自己將會適時提供更多細節。

他之後在社交平台Truth Social發文，指這宗意外似乎本應可以避免。他稱飛機在天朗氣清的晚上準備完美着陸，質疑直升機為甚麼沒有升降或避開，又問控制塔為甚麼只問直升機是否見到飛機，而不是指示採取行動。

萬斯同日則在社交媒體X上發文，呼籲大家為意外中的每一個人祈禱。他指出，當局正在監控意外發展，雖未肯定傷亡情況，但他目前仍會抱持樂觀的態度。

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一架美國航空旗下PSA航空（PSA Airlines）編號5342的龐巴迪（Bombardier）CRJ700內陸客機當日大約晚上9時於華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）降落時，在半空與一架美軍塞考斯基（Sikorsky）H-60黑鷹直升機相撞，其後墜入波多馬克河（Potomac River）中。