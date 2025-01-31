美國客機直升機相撞無人生還　客機兩個黑匣子已被尋獲｜最新

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生空難一架載有3人的軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342、載有64人的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。當局稱尋回多具遺體，並最終確認沒有生還者，即67人全數死亡。最新消息指，客機兩個黑匣子已被尋獲。

受事件影響，機場暫停所有航班升降，計劃在當地時間30日早上11時重開。《香港01》將持續更新當地情況。



0835：據央視新聞報導，美國華盛頓特區撞機客機兩個黑匣子已被找到。當地時間 30日稍早時，美國參議員Maria Cantwell稱，美國國家運輸安全委員會已找到撞機客機的一個黑匣子。飛機一般裝有兩個黑匣子，分別為飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器。

中國駐美國大使館：遇難者中有2名中國公民

0720：央視再報道，華盛頓撞機事故遇難者中有2名中國公民。1月30日，央視記者從中國駐美國大使館獲悉，經初步了解，華盛頓撞機事故遇難者中有2名中國公民。使館謹對所有遇難者表示沉痛哀悼，對家屬表示深切慰問。使館已要求美方核實有關情況並正式向中方通報，為有關遇難者家屬善後提供協助。使館也將在職責範圍內提供相關領事保護與協助。

0538：《紐約時報》報道，美國聯邦航空管理局（FAA）初步報告顯示，意外發生當晚，機場空中交通管制塔台的人員數目配置，與相關時段及交通量不符，這並不正常。

根據報導獲得的內部報告顯示，當時負責監管機場附近直升機航行的空管員，同時還要指揮跑道上的客機起降，而這些通常應由兩名不同的空管員各自負責。

0218：經央視記者與中國駐美國大使館初步溝通，尚未收到有中國公民在發生撞擊事故航班上的報告。

0103：波士頓滑冰俱樂部在Instagram上發布聲明稱，列出乘坐美國航空飛機的某些乘客名字，包括運動員Jinna Han和她的母親Jin Han，運動員Spencer Lane和她的母親Christine Lane，以及教練Vadim Naumov和Yevgenia Shishkova。

0049：特朗普稱，飛機上有幾個其他國家的人，已與大多數相關國家進行交談。

0022：特朗普會見傳媒，稱這是美國的痛苦時刻，飛機上無人生還，機上有一些有才華的俄羅斯人，不知道是什麼導致墜機，美國聯邦航空管理局（FAA）、美國家運輸安全委員會（NTSB）和美國軍方將查明災難是如何發生。

1月30日

2252：白宮表示，美國總統特朗普（Donald Trump）會在當地時間早上11時（香港時間凌晨12時）向傳媒發表講話。

2244：波士頓溜冰俱樂部負責人表示，預計有14名花式溜冰選手在兩機相撞事件中喪生。

美媒：尚未尋回黑盒

2200：雖然之前傳出搜救隊尋回一個飛機黑盒的消息，但美媒NBC引述來自國家運輸安全委員會的消息人士否認，指尚未尋回黑盒。

美國華盛頓機場附近發生空難後，圖為2025年1月30日早上，隊伍繼續展開搜尋工作（REUTERS）

官員：相信沒有生還者

2044：美國消防部門表示，從客機尋回27具遺體，從直升機尋回1具遺體。美方官員指，相信事件中沒有生還者，即67人全部身亡。現在工作方向會從搜救轉向搜尋。

事發客機載有64人，直升機上則有3人。

2025年1月30日，美國航空（Americna Airline）AA5342航班在列根華盛頓國家機場（Ronald Reegan Washington National Airport）附近與一架美軍黑鷹直升機相撞，墜入波多馬克河（Potomac River）後，華盛頓市長Muriel Bowser召開記者會向媒體發表講話。（Reuters）

美方官員又指，國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）會接手調查。

2025年1月30日，美國航空公司（American Airline）AA5342航班在列根華盛頓國家機場（Ronald Reegan Washington National Airport）附近與一架美軍黑鷹直升機相撞，並墜入波多馬克河。行政總裁Robert Isom事後向媒體發表講話。（Reuters）

2043：美國交通部長達菲（Sean Duffy）表示，事發晚上天色晴朗，直升機的飛行路徑是常規路徑，美國航空客機的飛行路徑也是常規路徑，在軍機沿河飛行的同時，民航客機在機場降落是正常的操作。

他談到美國航空客機斷成3節，搜救隊正在搜尋殘骸，今日會繼續搜尋的工作。

2025年1月30日，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在美國華盛頓向媒體發表講話，美國航空（American Airline）AA5342航班同日在列根華盛頓國家機場（Ronald Reegan Washington National Airport）附近與一架美軍黑鷹直升機相撞墜入波多馬克河（Potomac River）。（Reuters）

1926：美媒NBC引述兩名消息人士報道，搜救隊在現場尋回超過30具遺體。

1845：美媒引述一名聯邦航空管理局（FAA）前事故調查員指，華盛頓列根國家機場的地理位置使飛往該機場成為美國機師最複雜的工作之一。

他稱「它不僅是最繁忙機場之一，也是最複雜的機場」，又指 「軍事和商業（飛機）並存。對飛行地點、必須採取的進場方式都有飛行限制，而且對飛機的進出速度也有要求。」

美媒指，該機場與五角大樓僅有一條州際公路之隔，隔著河與空域嚴格管制的華盛頓特區相對望。

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）的位置，即圖中紅點（Google Maps截圖）

1711：俄羅斯克里姆林宮表示，向在機上俄羅斯公民的家屬致以慰問。

美媒：潛水隊伍找到黑盒

1700：CBS報道，潛水隊伍找到疑似飛機的其中一個黑盒。

兩機相撞畫面：

人類遺骸沖上河岸

1653：搜救工作繼續進行中，據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）指，有人類遺骸與飛機碎片沖上河岸。

2025年1月29日，美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近晚上發生撞機意外，一架軍用直升機與一架地方客機相撞後墜毀波多馬克河（Potomac River）。圖為緊急服務人員在墜機地點附近聚集。（Reuters）

1639：路透社引述消息人士指，機上可能有多達15名溜冰界人士。

今日俄羅斯（RT）報道，美國堪薩斯州威奇托（Wichita）1月20日至26日舉行美國花式溜冰錦標賽，一些運動員在當地停留數天再出發回家。

1555：美國溜冰總會（U.S. Figure Skating）發聲明表示，有數名溜冰界成員（several members of ice skating community）在客機上。

聲明指，「這些運動員、教練和家人剛從在堪薩斯州威奇托（Wichita）舉行、與美國花式溜冰錦標賽聯合舉辦的國家發展訓練營（National Development Camp）返回家中。」

俄媒：2俄溜冰前世界冠軍選手在機上

1517：塔斯社引述消息人士指，俄羅斯溜冰前運動員兼教練Evgenia Shishkova與Vadim Naumov在機上，兩人為夫婦，在1994年曾奪得雙人花式溜冰世界冠軍。

路透社指，兩人自1998年起在美國居住，在當地培訓年輕選手。

圖為俄羅斯溜冰運動員Evgenia Shishkova與Vadim Naumov於1996年3月在加拿大比賽時的畫面（Reuters）

圖為俄羅斯溜冰運動員Evgenia Shishkova與Vadim Naumov於1995年12月在日本比賽時的畫面（Reuters）

1505：美國花式溜冰運動員Luke Wang發布帖文指，客機上乘客包括一些溜冰選手與教練，他指空難消息令人心碎，為機上所有人祈禱。

1445：聯邦調查局（FBI）也派出水下搜尋與證據應對小組（Underwater Search and Evidence Response Team）隊伍協助搜救。

1418：華盛頓消防部門負責人John A. Donnelly指，當局已派出300人進行搜索，目前不肯定是否有生還者。他表示波多馬克河水深約2.4米，水中能見度極低，而且有結冰情況，增加搜索難度，因此預計搜救工作可能需時數天才完成。

1414：堪薩斯州參議員Jerry Moran表示，涉事由堪薩斯州Wichita飛往華盛頓的航線在大約1年前開始營運，稱自己都多次使用。他預計很多Wichita民眾都會認識機上的乘客，形容今次是一宗「極為個人的情況」。

1411：鮑澤稱，目前救援人員會專注於拯救乘客。

2025年1月29日，美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近晚上發生撞機意外後，一架軍用直升機與一架地方客機相撞後墜毀波多馬克河（Potomac River）。圖為華盛頓列根機場機場的行李領取處顯示着有關空難的緊急通知。（Reuters）

1408：華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）與新任運輸部長Sean Duffy等官員舉行簡報會，指美國航空高層正趕往當地，同時預計官員會在30日進行多次簡報。

事發於29日晚上9時左右，路透社報道，華盛頓消防部門初時表示，列根機場所在的地區有小型飛機在波多馬克河（Potomac River）墜毀。警方則指波多馬克河可能發生撞機事件。

美國華盛頓機場附近發生客機與直升機相撞意外後，現場展開大規模搜救工作（Getty）

聯邦航空管理局（FAA）其後指，一架美國航空旗下PSA航空（PSA Airlines）編號5342的龐巴迪（Bombardier）CRJ700內陸客機在大約晚上9時於列根機場降落時，在半空與一架美軍塞考斯基（Sikorsky）H-60黑鷹直升機相撞。消息人士向全國廣播公司（NBC）表示，飛機相撞後斷開兩截，殘骸位於7呎深的水底，直升機則翻轉跌落水中；波多馬克河的水溫只有華氏35度（約攝氏1.6度）。

哥倫比亞廣播公司（CBS）之後引述警方消息指，當局打撈至少18具遺體，現時未有生還者。

2025年1月29日，美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近晚上發生撞機意外，事件或涉及一架軍用直升機與一架地方客機。圖為飛機相撞的一刻。（X@rawsalerts）

美國航空行政總裁Robert Isom發表拍片講述事件，指事發時客機上有60名乘客及4名機組人員，客機由堪薩斯州Wichita飛往華盛頓，他向受影響人士的家屬表達慰問，同時強調公司會全力與相關部門配合調查，他和團隊亦會到當地了解情況。

2024年11月8日，一架美國陸軍塞考斯基（Sikorsky）H-60黑鷹直升機在加州沿岸飛行。（Getty）

列根機場距離白宮及華盛頓國會山莊以南約4.8公里，是全球空中交通管制和監視最嚴格的空域之一。華盛頓警方指正與多個部門進行搜索和拯救行動。白宮指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經得知事件，正密切留意情況；副總統萬斯（JD Vance）就呼籲大家為受影響人士祈禱。國防部官員稱，事發時直升正進行飛行訓練，機上載有3人，並沒有軍方高層在機上。

目前未知事發原因，美聯社披露事發前30秒空中控制塔的對話，一名空中交通控制員問直升機是否留意到肇事客機，其後再指示直升機繞過客機後面，惟不久後就發生相撞。