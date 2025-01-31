韓國代總統再次否決徹查尹錫悅發動緊急戒嚴的「內亂特檢法」

韓聯社報導，當地時間31日下午，韓國代總統崔相穆在當天下午的國務會議上再次行使否決權，否決此前於本月17日晚在韓國國會通過的徹查尹錫悅發動緊急戒嚴的「內亂特檢法」修正案。



崔相穆稱：「與之前移送到政府的特檢法案相比，（本修正案）修改了部分違憲因素。 但（本修正案）在沒有朝野協商的情況下，由在野黨單獨在國會全體會議上通過，（我）對此感到非常遺憾。」

他還表示：「由於特檢制度是三權分立原則的例外，所以只有在對調查的公正性和客觀性產生疑問的情況下，才應該作為補充和例外引入。」

崔相穆說，目前，對尹錫悅涉及戒嚴的相關調查已經取得進展，此外，軍方和警方的大多數關鍵人物已經被逮捕和起訴，審判程序已經開始。

他表示，在這種情況下，需要觀察對未來司法進程的影響，因此很多人認為很難判斷是否有必要設立特別檢察官。 他還解釋說，機密信息洩露的可能性也在增加，有人擔心這會給憲法秩序和國家利益帶來負面影響。

2025年1月23日，韓國首爾，圖為尹錫悅就彈劾案出席憲法法院第四次辯論。（Reuters）

崔相穆表示，與其設立特檢，更應該通過目前正在進行的審判程式公正地查明真相。

此前，1月17日晚，韓國國會當晚召開全體會議，274名議員出席，該修正案以188票贊成、86票反對的表決結果獲得通過。

該修正案由韓國最大在野黨共同民主黨等6個在野黨向國會共同發起，刪除了調查「誘導外患事件」等內容。 在現有方案中，特檢調查對象從原來的11項減為佔領國會、佔領選舉管理委員會、逮捕並拘禁政治人士等6項，但維持了不能以軍事、公務、業務秘密為由拒絕扣押、搜查等的規定; 特檢候選人由大法院院長推薦，在野黨要求重新推薦候選人的「否決權」沒有包含在內。

春節期間，韓國三大地面電視台進行的民調顯示，贊成憲法裁判所（憲法法院）裁決總統尹錫悅彈劾案成立的意見高於反對意見。

KBS電視台委託韓國Research公司於本月24日至26日面向全國18歲以上的1000人進行了民調並於30日公佈結果。 結果顯示，60%受訪者認為憲法法院應裁決「尹錫悅彈劾成立」，36%認為應裁決「不成立」。

MBC電視台委託Korea Research International於27至28日面向全國18歲以上的1004人進行了民調。 58%受訪者認為應裁決「彈劾案成立」，39%則表示反對。

SBS電視台委託IPSOS於23日至25日面向全國18歲以上1004人進行了上述民調。 結果顯示，59%贊成彈劾案成立，37%則表示反對。

另外，針對「內亂特檢法」，MBC民調結果顯示，53%受訪者認為有必要制定獨檢法另行調查，44%表示反對，有55%認為總統尹錫悅為發動內亂的頭目，42%不同意該說法。 SBS調查結果顯示，60%認為需要制定獨檢法，34%則認為不必要，56%認為尹錫悅宣佈戒嚴行為屬於內亂罪，38%則持反對意見。

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