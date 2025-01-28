尹錫悅拘留所度過新年：穿「0010」號囚服　節日無加餸只有年糕湯

韓國總統尹錫悅被捕後，將在拘留所內度過農曆新年，韓媒1月27日報道，他穿着印有犯人編號「0010」的囚服、住在10平方米左右（約107平方呎）的單獨牢房，根據餐單，今年拘留所不會為拘留人士提供特別餐點，大年初一的菜式包括年糕湯、烤牛肉等。



尹錫悅自1月15日上午被捕並在公調處接受調查，之後移送首爾拘留所至今。

圖為2025年1月15日，位於韓國京畿道義王市的首爾拘留所。（Reuters）

京鄉新聞報道，預計尹錫悅會在農曆新年期間與法律團隊會面，討論應對彈劾審判與刑事案審判的策略。

在拘留所內，他住在10平方米左右的單獨牢房，可以觀看有4個頻道選擇的電視，在假期期間也會獲准有時間到戶外運動，但考慮到安全問題等因素，他的戶外運動時間會與其他囚犯分開。

報道又指，拘留所未有在今次假期為囚犯提供特別餐點，大年初一的早餐菜單是年糕湯、紫菜拌飯、泡菜，午餐是清國醬湯、豆腐、蘿蔔沙律、泡菜、紅米飯，晚餐是芽菜湯、烤牛肉、辣椒、泡菜。

2025年1月15日，韓國首爾，圖為尹錫悅被捕後到公調處接受調查。（Reuters）

據路透社1月中報道，在拘留所內的人士每天早上要在6:30起床，晚上9:00熄燈。根據韓國懲教署（Korea Correctional Service）的規定，拘留所每天會為囚犯提供2,500卡路里的食物，每餐成本約為1,600韓元（約8.53港元）。

除了尹錫悅外，韓國前總統朴槿惠和三星電子（Samsung）董事長李在鎔在內的其他知名人士都曾在首爾拘留所暫住過。