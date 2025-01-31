美國空難撞機最新影片曝光　美媒：直升機或偏離核准航道｜有片

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生嚴重空難，一架載有3人的軍用黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342、載有64人的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。華盛頓消防局指兩架飛機上共67人全數罹難，現時已尋回40多具遺體。網上再次流出事故發生一刻觸目驚心的影片。有美國媒體報道，直升機在撞機前偏離核准航道。



網上再流出華盛頓空難，直升機與民航客機相撞一刻的影片：

《紐約時報》1月31日引述四位知情但未獲授權公開發言的人士報道，有關這架肇事UH-60黑鷹直升機的最終位置，它並沒有按照批准的航線飛行，而它在穿越首都郊外繁忙空域時的飛行高度偏高。

《紐約時報》同時引述美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）內部報告指，29日晚間，負責指揮機場附近直升機的交通管制員同時也需負責指揮在跑道上升降的民航客機。據一位知情但未獲授權公開發言的人士透露，這項工作通常由兩名交通管制員負責，一位主管在晚上9點30分之前將兩項職能合併，該名主管讓其中一名交通管制員離開崗位。