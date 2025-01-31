美國空難｜華裔花滑新星搭上遇難班機　事發當日最後IG照片曝光

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚發生嚴重空難，一架軍用黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342的內陸客機在空中相撞。官方已證實兩架飛機上共67人全部罹難。由於客機起飛的堪薩斯州剛舉行全美花樣滑冰訓練營（US Figure Skating High Performance National Development Camp），多名花樣滑冰選手皆有乘搭客機，其中一名華裔新星Angela Yang也是座上客，她事發當日還在IG上載照片，表示今年參與訓練營很好玩，期望明年再參加。



美國華裔花樣滑冰新星Angela Yang在空難當日上載照片指參與訓練營很好玩，期望明年再參加：

美國華盛頓列根機場1月29日發生空難，一架直升機與一架美國航空AA5342的內陸客機在空中相撞，官方已證實兩架機上共67人全部罹難。由於客機起飛的堪薩斯州剛舉行全美花樣滑冰訓練營，一名華裔新星Angela Yang（左二）也是座上客，她事發當日還上載照片，表示今年參與訓練營很好玩，期望明年再參加。（IG@angelayangskates）

綜合美國媒體報道，根據Angela Yang參加的特拉華大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC）的Facebook貼文，Angela與她的雙人滑冰夥伴Sean Kay都參加了在堪薩斯州威奇托市(Wichita）舉行的花式滑冰錦標賽，兩人均被確認在遇難航班的乘客名單。

Angela Yang去年11月被所屬滑冰俱樂部選為11月之星：

Angela Yang曾被UDFSC選為去年11月之星，該俱樂部當時撰文指，Angela在成長過程中，因為姐姐和哥哥都打曲棍球，看他們打曲棍球啟發了她對溜冰的興趣。她起初先打曲棍球，但隨着時間的推移，Angela發現自己對花樣滑冰產生了濃厚興趣，自此轉投這項運動。

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Angela還提到，每當自己情緒低落時，家人總是會給予鼓勵。她的目標是本賽季進入全國單人花樣滑冰錦標賽，明年進入全國花樣滑冰錦標賽決賽。