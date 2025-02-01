美國2.1起徵收加拿大墨西哥商品25%關稅　中國商品加徵10%關稅

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周五（31日）表示，如果美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）選擇對加拿大加徵關稅，加拿大已準備好作出回應。白宮其後宣布，特朗普決定從周六（2月1日）起對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅，而對中國則加徵10%關稅。



特朗普上周一（20日）在白宮橢圓形辦公室簽署一連串行政令時對媒體表示，正考慮對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，徵稅行動可能會從今年2月1日起實施。

美國總統特朗普周四（30日）又表示，他周六將對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，但他仍在考慮是否將這兩國的石油納入進口稅範圍內。

特朗普周四於橢圓形辦公室對記者表示，「我們可能會，也可能不會」對加拿大和墨西哥的石油徵收關稅，「我們可能會在今晚做出這個決定。」

儘管特朗普威脅徵收關稅是為了阻止非法移民和販運用於芬太尼的化學品，但他表示，其決定將基於這兩個貿易夥伴所收取的石油價格是否公平。