美國商務部長提名人批DeepSeek竊美技術　倡向中國徵最高關稅

美國商務部長提名人選盧特尼克（Howard Lutnick）批評中國人工智能初創公司深度求索（DeepSeek）盜取美國技術，更誓言要對中國徵收最高關稅，他亦強調要維持美國的領導地位。



綜合路透社和彭博社報道，深度求索推出強大且低成本的生成式人工智能模型引發美國金融市場震動後，參議院商務、科學和運輸委員會的成員在1月29日的提名確認聽證會上多次詢問盧特尼克，他將如何保持美國在人工智能領域的領導地位。

盧特尼克回應時，批評深度求索盜取美國技術，創建「超廉價」（dirt cheap）的人工智能模型。

2025年1月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在華盛頓國會山參議院商務委員會提名確認聽證會上作證。（Reuters）

他也直言，「他們偷了東西。他們闖了進來。他們竊取了我們的知識產權。這必須結束，我將嚴格執行限制措施，並確保這些限制得到執行，以保持我們的領先地位，因為我們必須保持領先」。

盧特尼克在會上也說，深度求索規避了美國的出口管制，採購大量英偉達的芯片，「不能再這樣下去，如果他們要和我們競爭，那就放馬過來，但別用我們的工具來跟我們競爭。我在這一點上會表現得非常強硬」。

他也說，深度求索的出現表明，沒有關稅支持的出口管制就像打地鼠。「我們必須找到一種以關稅模式支持出口管制的方法。我不相信深度求索是光明正大的，那不合情理。」

被問及美國的關稅政策是否會區分盟友和競爭對手時，盧特尼克稱中國總體上應該面臨最嚴厲的關稅，但盟友也不會倖免。「我認為中國的關稅應該是最高的，我們的對手也應該是最高的。」

2025年1月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在華盛頓國會山參議院商務委員會提名確認聽證會上作證。（Reuters）

不過他也提到，美國不能在歐洲銷售美國汽車是錯誤的，需要糾正，「他們在利用我們，他們不尊重我們，我希望結束這個情況」。

除了對墨西哥、加拿大和中國發出關稅威脅外，美國現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）還承諾對半導體、製藥、鋼鐵、鋁和銅等特定行業徵收關稅。他還考慮對所有進口產品徵收高達20%的普遍關稅，但他沒有說明具體目標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

