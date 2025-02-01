特朗普堅稱埃及和約旦將接受加沙巴勒斯坦人　兩國否認

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（1月30日）堅稱，埃及和約旦會接收來自加沙的巴勒斯坦難民，儘管這兩個阿拉伯國家果斷地拒絕了。



▼特朗普堅稱埃及和約旦會照做

《以色列時報》報道，特朗普在白宮說：「他們會做的，他們會這麼做的，好嗎？我們為他們做了很多，他們也會這麼做。」

據報道，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi ）和約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）都明確拒絕這項提議。塞西表示：「關於巴勒斯坦人流離失所的問題，這是絕不容忍或允許的，因為這會影響埃及的國家安全。」

2025年1月27日，在以色列與哈馬斯（Hamas）停火期間，正在返回加沙北部家園的巴勒斯坦人。（Reuters）

特朗普本週稍早表示，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下週訪問華盛頓時將與他討論這個問題。

綜合路透社和法媒報道，特朗普上周六（1月25日）說，以哈戰爭結束後，加沙地帶已成為廢墟，建議「清空」加沙，將巴勒斯坦人遷往埃及和約旦。但約旦、埃及和哈馬斯（Hamas）均表示，不會接受特朗普的提議。