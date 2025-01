埃及約旦反擊特朗普　稱反對將巴勒斯坦人趕出加沙

哈馬斯、巴勒斯坦政府和阿拉伯聯盟抨擊了美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)提出的想法,即約旦和埃及應該接收飽受戰爭蹂躪的加沙地帶的巴勒斯坦人。



綜合路透社和法新社報導,特朗普星期六(1月25日)說,以哈戰爭結束後,加沙地帶已成為廢墟,建議「清空」加沙,將巴勒斯坦人遷往埃及和約旦。

巴勒斯坦領導人阿巴斯的辦公室回應說,他強烈反對並譴責任何旨在將巴勒斯坦人趕出加沙的計畫。「巴勒斯坦人民不會放棄他們的土地和聖地。」

哈馬斯政治局成員納伊姆告訴路透社:「巴勒斯坦人不會接受任何提議或解決方案,即使這些提議看起來像是打着重建的幌子,意圖很好,例如美國總統特朗普提出的建議。」

特朗普:U.S. President Donald Trump speaks at an event about the economy at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, U.S., January 25, 2025. (REUTERS)