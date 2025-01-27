埃及約旦反擊特朗普　稱反對將巴勒斯坦人趕出加沙

哈馬斯、巴勒斯坦政府和阿拉伯聯盟抨擊了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的想法，即約旦和埃及應該接收飽受戰爭蹂躪的加沙地帶的巴勒斯坦人。



綜合路透社和法新社報導，特朗普星期六（1月25日）說，以哈戰爭結束後，加沙地帶已成為廢墟，建議「清空」加沙，將巴勒斯坦人遷往埃及和約旦。

巴勒斯坦領導人阿巴斯的辦公室回應說，他強烈反對並譴責任何旨在將巴勒斯坦人趕出加沙的計畫。「巴勒斯坦人民不會放棄他們的土地和聖地。」

哈馬斯政治局成員納伊姆告訴路透社：「巴勒斯坦人不會接受任何提議或解決方案，即使這些提議看起來像是打着重建的幌子，意圖很好，例如美國總統特朗普提出的建議。」

特朗普：U.S. President Donald Trump speaks at an event about the economy at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, U.S., January 25, 2025. （REUTERS）

另一名哈馬斯官員祖赫裡敦促特朗普不要重複拜登嘗試過的「失敗」想法。「加沙人民忍受了死亡，拒絕離開家園，無論出於什麼原因，他們都不會離開。」

阿拉伯聯盟也拒絕了特朗普的想法，警告稱不要試圖將巴勒斯坦人從他們的土地上趕走。「強迫性的流離失所和驅逐人民離開他們的土地只能被稱為種族清洗。」

約旦外交部長薩法迪說：「我們堅決反對會造成巴勒斯坦人流離失所的情況。約旦是約旦人的，巴勒斯坦是巴勒斯坦人的。」

埃及外交部說，他們反對任何侵犯巴勒斯坦人不可剝奪的權利的行為，「不論是通過定居或吞併土地，或是通過強制流離失所、鼓勵遷移或將巴勒斯坦人從其土地上趕出，無論是暫時的還是長期的」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

