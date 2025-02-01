加沙周六將釋放3以色列人質　最年幼者被擄時僅9個月大

路透社報道，巴勒斯坦武裝分子哈馬斯（Hamas）預計將於周六（2月1日）移交3名以色列囚犯，這是巴以雙方根據停火協議逐步交換人質的最新進展，該協議旨在結束長達15個月的停火。



這3名以色列人包括男嬰克菲爾（Kfir）和阿里爾（Ariel），以及他們的父親比巴斯（Yarden Bibas）。克菲爾於2023年10月7日被哈馬斯綁架時只有9個月大，是最小的人質；阿里爾當時則為4歲大。

哈馬斯2023年11月曾表示，2名男嬰和他們的母親希里（Shiri）在以色列的一次空襲中喪生。此後音訊全無。

哈馬斯進一步表示，擁有美國、以色列雙國籍的西格爾（Keith Siegel） 和有法國、以色列雙國籍的卡爾德隆（Ofer Kalderon）也將參與交換182名巴勒斯坦人質。

據估，周六將有首批巴勒斯坦人透過剛重新開放的拉法口岸從加沙（Gaza）前往埃及。該通道初步打算開放給受傷的50名武裝分子和50名平民，以及他們的陪同人員，另外包括可能是學生在內的100人或出於人道主義原因獲准通過。