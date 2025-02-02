特朗普簽行政命令　正式向中國加徵10%關稅　加拿大墨西哥25%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月1日在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）簽署行政命令，向來自中國、加拿大及墨西哥的貨品加徵關稅，其中對中國進口貨品加徵的稅率為10%，墨西哥及加拿大則為25%。特朗普同時宣布，因非法移民偷渡入境和芬太尼流入問題，宣布國家進入緊急狀態。



據路透社報道，特朗普同時宣布對加拿大進口的能源產品，包括電力、天然氣及石油等，加徵較溫和的10%稅率。特朗普的貿易顧問表示，10%的能源稅率將最大限度地，減少對美國能源價格帶來的影響。美國對加拿大加徵的關稅將於2月4日（週二）生效。

美國就向墨西哥及加拿大加徵25%關稅發布的貼文：

與此同時，鑑於中國在大量芬太尼（fetanyl）藥物流入美國事件中扮演的角色，美國將向所有來自中國的進口貨品加徵10%的關稅。