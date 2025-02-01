美國務卿訪問巴拿馬前夕　民眾示威焚毀特朗普魯比奧肖像

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周六（2月1日）訪問巴拿馬前夕，巴拿馬民眾舉行反美示威，抗議美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅要奪取巴拿馬運河。



法新社報道，包括大學生和教師在內的示威群眾焚燒特朗普及魯比奧的肖像與照片，期間示威者和防暴警察起衝突，警察發射催淚彈驅散群眾。

2025年1月30日，巴拿馬巴拿馬城，圖為民眾在魯比奧訪問巴拿馬前夕舉行反美示威。（Reuters）

巴拿馬教師工會領袖桑切斯說，抗議人士「堅決反對美國企圖再次把巴拿馬轉變為保護國和殖民地，我們將為捍衛國家主權而奮戰」。

另一個抗議團體較早前曾焚燒輪胎，後來遭到防暴警察驅散。

特朗普近期以中國對巴拿馬運河航道具有不公平的影響力為由，企圖奪回這條運河的控制權。他在他1月20日的就職演說中聲稱，中國實際上在「營運」這條美國在1999年移交給巴拿馬的運河。特朗普多次聲稱巴拿馬運河是所謂「美國重要國家資產」，美國可以要求巴拿馬「歸還」運河，甚至表示為此不排除使用軍事手段。

反美抗議集會在魯比奧抵達這個中美洲國家的前夕舉行，這是他擔任國務卿之後的首次出訪。

國務院新聞發言人Tammy Bruce在1月23日說，魯比奧此次將訪問巴拿馬、薩爾瓦多、危地馬拉、哥斯達黎加，以及多米尼加。

彭博社報道，魯比奧此次訪問很可能是對特朗普虛張聲勢和霸凌外交政策的一次考驗，特朗普的舉措與前幾屆政府試圖拉攏國家進入華盛頓軌道的策略形成鮮明對比。

曾任美國駐巴拿馬大使的外交官John Feeley說：「關鍵是要把美洲看作一個充滿機遇的區域，而不僅僅是一個充滿威脅的區域。」John Feeley在特朗普第一任期內，因與總統的價值觀分歧而辭去駐巴拿馬大使的職務。

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）已排除和美國就這條運河的主權進行談判。穆利諾周四（1月30日）就此表明，不會在與魯比奧的會面中討論巴拿馬運河控制權問題。

中國新聞社引述穆利諾說：「我不能就運河問題進行談判，更不會開啟相關談判進程。這是既定事實，運河屬於巴拿馬。」

穆利諾說，近年來，運河不斷擴大，公平地為世界服務，保障全球貿易平衡。

2025年1月31日，巴拿馬巴拿馬城，圖為民眾在暴力示威中焚毀帶有特朗普和魯比奧肖像的星條旗。（Reuters）

巴拿馬民眾也對美國侵犯巴拿馬運河主權的企圖表達抗議。巴拿馬設計師埃斯特拉說，運河屬於巴拿馬人，這是肯定的。

巴拿馬當地工會負責人埃德加多，巴拿馬要告訴特朗普的是要尊重，尊重巴拿馬的主權，運河屬於巴拿馬，巴拿馬人不會出售它。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

